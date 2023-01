CABO logró impresionante parecido entre Azela Robinson y Rebecca Jones

Si de por sí se trata de un par de actrices cuyas capacidades han sido comprobadas una y otra vez a lo largo de décadas de trabajo, cuando se habla de Rebecca Jones y Azalea Robinson en la telenovela 'CABO' ya se puede confirmar que la producción logró un impresionante parecido a favor del personaje 'Lucía'.

Y es que ante la entrada de Azalea Robinson a la telenovela producida por José Alberto Castro, la expectativa se centró en si podía tomar el lugar de Rebecca Jones exitosamente, luego de que la actriz tuvo que abandonar el proyecto por cuestiones de salud.

Algo básico, pero fundamental, en este tipo de cambios de actriz, lograr que la imagen del personaje no cambiara tanto es algo que pocas veces se consigue. Pero en el caso de CABO, fue exitoso.

Y es que lograron que Azalea Robinson, de por sí camaleónica, luciera muy similar a la 'Lucía' que Rebecca Jones interpretó magistralmente.

Sus primeras escenas ya se transmitieron en Las Estrellas, y las opiniones del público lo dicen todo, aunque como siempre, hay quienes critican el cambio.

"Wow no pudieron elegir mejor actriz para sustituir a la hermosa Rebeca", escribió alguien; "Qué actriz tan mas bella y elegante Azela Robinson", dijo uno más.

"Me siento rara con ese cambio de Lucía", "La verdad no me gustó, ya me había encariñado con Lucía, era uno de mis personajes favoritos. ... pero en fin", dijeron otros seguidores.

Rebecca Jones ya se despidió de su personaje...

"GRACIAS A LA VIDA POR UN NUEVO AÑO LLENO DE ESPERANZA Y SALUD!!!! 2022 fue un año por demás difícil para mi y para muchos más, pero lleno de enseñanza y cambios. De las cosas más hermosas fue haberme dado cuenta del gran amor que tengo a mi alrededor, y no hay regalo más grande que ese. GRACIAS a todos ustedes que no pararon de tenerme en sus oraciones y en su apoyo incondicional. Adiós a Lucía, un personaje que me dió tanto y me permitió crecer como actriz. Deseo para todos que este #2023 venga cargado de salud, amor, esperanza y bendiciones!!! Les amo con todo mi corazón", escribió la actriz.

