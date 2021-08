Brandon Peniche vuelve a Televisa, pero revela si ya hay guerra de egos con Danilo Carrera

Feliz de regresar a Televisa, Brandon Peniche inicia un nuevo reto como actor de la mano del productor Ignacio Sada, quien ya inició grabaciones de su nuevo melodrama: Contigo sí. En esta historia, el actor compartirá créditos con Alejandra Robles Gil y Danilo Carrera, a quien lejos de considerarlo su rival, aseguró a TVyNovelas, es su gran amigo.

Te veíamos muy contento conduciendo, ¿qué te animó a regresar a la actuación? Sí, estaba muy contento en Venga la alegría rodeado de grandes compañeros, pero realmente mi pasión es la actuación, es algo que hago desde muy chiquito, y creo que los tiempos de Dios son perfectos, entonces, en su momento me tocó dejar la actuación a un lado para buscar otra línea, que es la conducción, y agradezco infinitamente que me hayan dado la oportunidad, pero algo me decía: “Tienes que regresar a la actuación”.

¿Cómo te sientes en Televisa? Muy contento y afortunado, Televisa es mi casa, aquí crecí y es lindo que me reciban con mucho cariño, desde la gente de intendencia hasta los productores, porque son personas que quiero y estimo. Además, regreso a un proyecto de la mano de Ignacio Sada, con quien he tenido la fortuna de trabajar y es un gran capitán, lo quiero y respeto. ¡Estoy feliz!

Platícanos de tu personaje en este nuevo proyecto… Daré vida a Leonardo, que es un hombre cabal, de una sola pieza, sigue sus ideales y odia totalmente la injusticia. Es una persona que siempre trata que toda la gente esté bien y no se ve a sí mismo, eso lo va a llevar a tocar lugares escabrosos, pero Ángela (Alejandra Robles), la protagonista, lo va a salvar, ambos se van a apoyar.

¿Te identificas con Leonardo? Sí, en varias cosas; soy una persona generosa, a Leonardo no le gusta competir, simplemente hace su trabajo, y así soy yo, porque creo que esta no es una carrera de caballos, tienes que enfocarte en tu trabajo, hacer lo que te toca y no ver si tienes un rival y debes estar mejor o más guapo que él.

Precisamente compartirás créditos con Danilo Carrera, entonces, ¿no hay duelo de egos? Tenemos una carrera que se basa mucho en egos, pero un día estás y mañana quién sabe, entonces, si te la crees tantito, el día de mañana sale otra novela, serie, obra… y el que está ahí va a ser el actor del momento, esto es así, somos personas ordinarias con un trabajo extraordinario; las estrellas están en el cielo y los actores en el set. Yo a Danilo lo adoro, es un gran amigo desde hace mucho tiempo, y es una fortuna que estemos juntos en este proyecto, junto con Ale Robles, a quien también aprecio mucho, así que somos tres amigos y está bien padre, porque cuando hay buena vibra, las cosas fluyen.

¿Qué te dice tu esposa de tu retorno a las telenovelas? ¡Está feliz! En su momento fue complicado porque dejé algo grande, pero la vida es de retos y le dije que confiara en mí. Como actor voy a tener que sacrificar un poco más de tiempo, pero también me va a dar otras cosas personales que me van a dejar estar mucho mejor con mi esposa y mis hijos. Hoy por hoy me siento pleno totalmente.

¿Tu esposa no es celosa de tu trabajo, por ejemplo, cuando te ve en las escenas de besos? No, ya llevamos 11 años juntos, su mami, Sharis Cid, se dedica a esto, y mi papá también. Además, estoy haciendo una telenovela, tranquila; el día de mañana, que haga una serie, donde las escenas sean más fuertes, me tocará hablar con ella, pero realmente me respeta mucho y a mi trabajo, sabe que así es la chamba. No digo que lo disfruta, pero lo entiende.

