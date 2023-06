"Besarlo ha sido difícil": Anette Michel juguetea con Omar Germanos en 'Minas de pasión'

Actuar en la telenovela Minas de pasión representa para Anette Michel y Omar Germenos uno de los más grandes retos de su carrera. Sus personajes en la historia, la malvada Roberta y Fidel, respectivamente, son amantes, lo que les ha impuesto en las grabaciones poner a prueba el “compadrazgo” y la amistad que sostienen desde hace 27 años.

“Besarlo ha sido difícil, ¡es como besar a mi hermano! A ese grado lo quiero. Además, está casado con una de mis mejores amigas, y resulta complicado. Lo hablamos con el director, pero también esta confianza que Omar y yo nos tenemos nos ayuda a juguetear con los personajes. Además, la faceta que tiene Roberta, que es maldosa, cruel y violenta, le permite mostrar algo diferente a lo que hace todo el tiempo, y el coqueteo- cachondeo está delicioso. Pero sí, es raro lo que pasa con Omar: siento que beso a mi hermano, tal cual”.

Por su parte, Omar Germenos considera que esta situación pone a prueba el profesionalismo de ambos: “Anette y yo nos conocemos de toda la vida, nuestras parejas también se conocen de siempre, y al mismo tiempo es algo muy profesional. Para algunas personas sería incomodo, pero para nosotros es algo divertido; ¡a veces hasta nos gana la risa!”.

Además, Roberta es también una válvula de escape en la vida de la actriz: “¡Es una hija de su madre! Cuando leí el libreto, pensaba: ‘¡No, por Dios!’. No sólo por lo que dice, sino por lo que hace: cosas horribles… Es muy hiriente, fría; no piensa en los sentimientos de los demás. En mi vida personal soy bien aburrida, bien tranquila, un ama de casa, enamorada de su marido, de su hijo, nada que ver con ella. Cuando me quiero divertir tengo a Roberta y hago cosas que en mi vida jamás haría: decir, moverme diferente, vestir distinto… Es muy rico experimentar emociones que, en tu vida, no tienes”.

El casting para interpretarla no fue sencillo; sin embargo, fue tanto su interés por obtenerla que lo dio todo: “Cuando me dijeron que me quedaba con el personaje después de diferentes pruebas, me puse feliz, porque sí hay muchos personajes muy buenos, pero pocos con tanta carnita, que juegan mucho emocionalmente. Roberta lo mismo está histérica, fría, llora... Estas situaciones emocionales no las encuentras siempre en un personaje. Éste tiene todo, menos ser lineal”.

La tapatía sabe que el esfuerzo y trabajo realizados rinden frutos, pues su público se lo hace saber en cada oportunidad que convive con él: “Agradezco a la gente que me sigue y tiene tiempo diciéndome que me quiere ver: ‘Me haces falta, quiero que estés en la pantalla’, y que me siguen de toda mi vida, y que querían que encarnara a una villana. Aquí está, me estoy esforzando todos los días por hacer mi mejor papel, hacerlo con toda mi alma y corazón porque para ellos trabajo”.

Y se siente feliz de estar rodeada de grandes compañeros: “Tengo muchos con los que he trabajado anteriormente, y otros nuevos que son impresionantes. Hemos trabajado y nos hemos compenetrado increíble; estoy feliz y contenta de estar en este proyecto, empezando por la cabeza: Pedro Ortiz, un señorón, un caballero por su forma de tratar a su equipo. Hay respeto, todos llegan puntuales con sus escenas aprendidas... Es un ambiente muy bonito”.

