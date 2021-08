Azela Robinson en 'La Desalmada': "Recibí una gran lección de humildad"

Goza de una fuerza actoral como pocas en el medio artístico. Tres décadas de trayectoria ininterrumpida en teatro, cine y televisión convierten a Azela Robinson en una de las actrices más respetadas en México. Y aunque su debilidad son las antagonistas, ella no se encasilla en ningún tipo de personaje, algo que también la convierte en camaleónica. “He tenido suerte”, nos confiesa en entrevista.

Luego de trabajar detrás de las cámaras con el productor Juan Osorio en la telenovela Qué le pasa a mi familia?, regresa a actuar por cuarta ocasión con José Alberto Castro, ahora en La desalmada, producción en la que da vida a Martina Fernández, una mujer persinada, lo que significó un divertido desafío para ella.

¿Qué le atrapó de Martina, su personaje en La desalmada? Trabajar con el Güero por cuarta ocasión; estar en su producción es para mí una caja de chocolates (risas). Amo estar con estas personas, y por eso acepté sin ver qué personaje era el que me ofrecían; yo quería estar aquí a ojo cerrado. Mi interpretación es muy divertida porque soy atea y mi personaje es una mujer muy persinada y también oscura; conocemos a muchas personas así. Me gusta la idea de darle vida a una persona de doble moral, escudada siempre tras un crucifijo para hacer jalada y media; está padrísimo.

¿Le dio toques de sarcasmo? Cuando se puede; lo hago porque es una mujer demasiado persinada, entonces, a veces lo rompo, lo hago a mi manera.

¿Cómo construyó la psicología del personaje? Realmente fue con base en vestirlo y peinarlo, verme al espejo, y así comenzó a nacer. Esta vez no tuve un trabajo de mesa como tal porque estaba aprendiendo dirección de escena con Juan Osorio. Entré tarde a esta producción y no tuve trabajo de mesa como tal. Esta vez, mi personaje nació a través de imágenes, lo vi y comencé a moverlo.

¿Cómo ha sido la sinergia al trabajar en uno de los repartos más ambiciosos? ¡De poca ma...! Es un equipazo muy travieso. Eduardo Santamarina es un capitán de barco, todas las niñas son divertidas... Hay un gran ambiente y personas que amo profundamente, como Marlene Favela, una de mis amigas más queridas, y Alberto Estrella, que es de mis hermanos adorados. La producción es mi familia.

¿Cómo fue la experiencia de trabajar con Juan Osorio detrás de cámaras? Adoro a Juan, lo amo profundamente; es una persona excepcional y muy temperamental. Tiene un carácter bien puesto y está en el lugar en el que ocupa porque se lo ha ganado a pulso. Se lo merece, es un genio.

¿Qué aprendió? Recibí una gran lección de humildad, pero no la humildad políticamente correcta de la que te hablan; es una humildad entrañable de ser un ladrillo más de todo el hermoso edificio de la historia que estamos contando, y sólo ser ese ladrillo que nadie ve. Eso fue maravilloso, porque las personas que están detrás de cámaras trabajan incansablemente.

¿Se siente preparada para dirigir una telenovela? No, no. Yo no creo en la falta de respeto al oficio, y el trabajo de un director es tan complejo en televisión. Le dije al señor Osorio: “Me siento muy contenta dirigiendo a actores, pero el día que yo sepa tomar decisiones sobre una cámara o sobre un eje, ese día me atrevo a empezar a dirigir, antes no, por ese mismo respeto tan grande que le tengo a la profesión”. Hay que dejar de tener a pura gente improvisada. Respeto y agradezco mucho que me tenga esa confianza, pero no hay que meterse al ruedo a lo pen...

¡SUSCRÍBETE A TVYNOVELAS!