"¡Ay, Marce!": Natalia Ramírez confiesa que NUNCA ha visto 'Yo soy Betty, La Fea'

Natalia Ramírez ha perdurado en la actuación, pero luego de dos décadas, es famosa mundialmente como 'Marcela' de la telenovela 'Yo soy Betty, La Fea', que marcó un antes y un después en la historia de la televisión.

Debido a que visita México para promocionar su obra de teatro 'El diván rojo', la actriz visitó el programa de radio 'La Caminera', donde fue entrevistada por Tania Rincón, Fer Gay y Fran Hevia.

Pero lo más sorprendente fue una confesión de Natalia: nunca ha visto la telenovela. Recordó que 'Betty' era una telenovela pequeña, de bajo presupuesto, pero que se convirtió en un fenómeno que tardaron dos años y medio en grabar.

"El mundo iba a una hora, a nosotros nos alcanzó el aire. En un momento Chile y Argentina tuvo que parar (transmisiones), no teníamos material", dijo sobre la presión a la que llegaron a estar.

Natalia confesó: "No la he visto... Yo no he visto Betty La Fea. Algunos capítulos o escenas, pero no, ninguno de nosotros la vio. Estábamos grabando".

"Es maravillosa y espero que después de 23 años la gente se de cuenta que Marcela no es la mala sino la buena, y que Betty no es la buena, sino la mala. Víctimas de Armando, era un antiprotagonista, es que se rompen todos esos esquemas. Este hombre tenía el genio parejito, todo el tiempo histérico", comentó.

Aunque fue parte del éxito, con humildad lo atribuye a la pluma del fallecido Fernando Gaitán, autor de la telenovela: "Cuando las historias son buenas, no importa quién las actúe, no somos nosotros, es la historia, es lo que creó Fernando Gaitán con esa historia. La historia es mágica, y de ahí se rompió el molde, empezó a romper 'La Cenicienta'".