Ariadne Díaz así ha logrado vencer la tristeza tras dolorosa pérdidas

Después de cuatro años alejada de las telenovelas, Ariadne Díaz protagonizará Vencer la ausencia -la cuarta entrega de la franquicia Vencer, de la productora Rosy Ocampo-. En exclusiva la actriz nos habló de este gran regreso, y de cómo ha enfrentado dolorosas pérdidas en su vida, como fue la de su abuelita, su prima y su perrita Tacha.

Vencer la ausencia te trae de regreso a las telenovelas… Así es, después de cuatro años de no estar en la televisión. Estoy muy contenta, nerviosa y emocionada, con un poco de nostalgia también por todo el camino recorrido, pero feliz de reencontrarme con el público que es muy lindo.

Habías rechazado otros proyectos, ¿qué te convenció de protagonizar este melodrama? Se conjuntaron muchas cosas a nivel personal y profesional, pero al final se dio todo para que yo estuviera aquí y creo que tomé una buena decisión porque es un gran proyecto. Me da mucho gusto que las historias estén cambiando en función de lo que realmente está pasando en el mundo; estoy muy tranquila de trabajar con Rosy Ocampo porque tiene la cualidad de ver cuál es la necesidad del público, a la vez que invita a pensar y a reflexionar.

¿Qué hiciste en estos cuatro años? Me di tiempo para mí, realmente cuando eres mamá actriz y decides ausentarte de la tele -porque realmente nunca paré de trabajar-, parece que es claro que fue porque me dediqué a ser mamá, pero no, me fui para tener tiempo para mí y hacer muchas cosas que tenía ganas de hacer, pero no había encontrado el tiempo o el momento. Creo que está bien, de repente, extrañar las cosas porque regresas renovado, con gratitud y con ganas de reencontrarte con tus compañeros y con toda la gente que está detrás, es muy bonito.

Es muy importante lo que destacas, sobre todo porque muchas veces nos abandonamos y nos dejamos en segundo término… Sí, sobre todo las mujeres, porque para los hombres -por nuestra historia y cultura-, siempre ha existido esa comprensión de que tienen que desarrollarse, y nosotras no, nosotras debemos buscar ese espacio. Es muy curioso que cada vez que me preguntan por qué me alejé, piensen que fue porque me dediqué a ser mamá y no, mamá ya soy, trabaje o no. Me fui a vivir cosas que necesitaba, nos fuimos un rato a Vallarta y viviendo allá fue que empezó la pandemia.

¿Marcus te apoya en tu decisión de regresar a trabajar? ¡Claro! Con Marcus todo es más fácil, soy inmensamente afortunada de tener un hombre como él en mi vida, me ha sumado en todos los aspectos, si quiero o no trabajar me apoya; más allá de la relación de pareja, encuentro en él a un aliado, a un confidente que me hace segunda, y yo a él, eso es muy padre porque independiente de que seamos una pareja, somos familia.

¿Han tenido diferencias en cuanto a la crianza del pequeño Diego? A veces yo no estoy de acuerdo con cosas que él piensa y opina, y a veces él no está de acuerdo conmigo, pero no importa, lo hablamos y hacemos equipo, eso es lindo. Desde muy pronto Marcus y yo nos sentimos como en casa, con esa confianza, a gusto.

Pero, ¿quién lleva la batuta? Está muy equilibrado, 50 -50, pero creo que al final del día un poco soy yo quien dice por aquí o por allá, pero la verdad confío mucho en su juicio y él en el mío, entonces hacemos un buen equipo.

Finalmente, una de las premisas en la telenovela es la ausencia, ¿cuál ha sido para ti la más difícil de vencer? El fallecimiento de mi prima hace dos años, en 2020, yo no tengo hermanos y ella era como mi hermana, siempre estuvimos juntas, pero pasó una enfermedad muy larga, dolorosa y difícil, y finalmente falleció. Fue muy duro para mí, cuando es gente joven la que se va, cuesta mucho más trabajo entender los porqués y los para qué, y resignarte. Mi abuela falleció años atrás, yo crecí con ella, con mi abuelo y con mi mamá, pero de cierta forma comprendí que el ciclo de la vida era así, pero cuando se trata de alguien joven es muy difícil de procesar.

¿Cómo lograste salir adelante? Diosito me ha dado regalos, entre ellos una sensibilidad muy especial, por eso pude estar cerca de ella, porque intuí que su momento se acercaba. Además, creo que en este tipo de circunstancias no tienes de otra más que vivir el proceso del duelo que es tremendo y acercarte con un especialista porque pasas por muchas cosas, sientes una furia horrible, un vacío, un dolor… y pues hay que recordar también los momentos lindos. Cada quien sus creencias, pero yo tengo la certeza de que esta es sólo una parte de nuestra existencia, y es sólo un hasta luego, aunque sea doloroso.

Hace poquito también enfrentaste la pérdida de tu perrita… Sí, de mi Tacha y fue muy difícil por la forma en que murió, tan inesperada; fue muy sorpresivo y traumático, un accidente que pudo haber tenido dimensiones inimaginables, pero la perdimos a ella y todos los días la pienso.

De alguna manera esto también le ha enseñado a tu hijo a enfrentar este tipo de situaciones tan dolorosas… Sí, a él también le tocó vivir el duelo por lo de su tía, porque estuvimos todos juntos, y cuando sucedió esto (lo de la perrita) estábamos frente a ella, en familia… Nos ocupamos de que Diego lo procesara y no se le hiciera un trauma, siempre de la mano de un especialista, porque yo no sé qué haríamos en este mundo sin psicólogos y psiquiatras, sin gente que nos dé este tipo de apoyo para saber manejar las cosas.

Afortunadamente cada vez hay menos personas que consideran que los terapeutas son para locos… Sí, de hecho, yo desde hace muchos años voy a terapia y me ha cambiado la vida, absolutamente. Siempre digo, si te duele la rodilla o la panza, vas con el doctor, y la salud mental no es particular de alguien que esté en un extremo, es de todos y hay que cuidarla, sobre todo en momentos donde nos enfrentamos a cosas como esta pandemia.