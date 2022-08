Aracely Arámbula o Victoria Ruffo, ¿quién lo hizo mejor en mítica escena de 'La madrastra'?

Al producir una nueva versión de una misma telenovela, las comparaciones son inevitables, y aún más si las protagonistas de ambas propuestas son grandes figuras de las telenovelas como Aracely Arámbula y Victoria Ruffo.

Si duda, uno de los personajes más recordados de La Queen es el de 'María' en 'La Madrastra' de 2005, por lo que su huella es imborrable de la memoria de los fanáticos de los melodramas.

Cómo olvidar la mítica escena de la cena donde el personaje regresa de la cárcel y se enfrenta con todos sus enemigos cara a cara. Victoria Ruffo interpretó el momento con gran fuerza y aquí la puedes recordar.

Así que con la versión 2022, una de las escenas más esperadas era la de esta cena, donde ahora Marcia enfrenta a sus enemigos y les dice sus verdades. Aracely Arámbula le puso su toque y una cosa está clara: el público está más que satisfecho.

Buenas opiniones abundan en el video subido a YouTube por las estrellas, donde destacan comentarios como...

"Personalmente, me ha gustado más esta escena que la de la versión de 2005, más que nada porque se siente más natural y realista dentro de lo surrealista de la trama. Además, Aracely Arámbula se come la cámara, es magnética. Gran trabajo de Marisol de Olmo también, no me gustaría que se encasillara en papeles de villana, pero la verdad es que se le dan de maravilla.

"Esta novela está excelente, gracias Aracely Arámbula por impecable actuación

"La escena se sintió mas Real que la original.... Solo un dato curioso, me pasó que por momento pense que veia a Veronica Dantes (La Patrona)

"Me encanta Aracely, siempre encarna bien su personaje. Los demás actores creo que les falta un poco más de carácter, cuando expresan sus gestos y palabras a diferencia de la versión del 2005. La novela se ve interesante, pero sigo prefiriendo la versión con Ruffo y Évora".

¿Tú qué opinas?