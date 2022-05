Aracely Arámbula confirma en ERES que vuelve a Televisa como 'La Madrastra'

Aracely Arámbula vuelve a Televisa tras 13 años: "Me encanta que pueda estar nuevamente en el Canal 2, en donde empecé mi carrera".

La revista ERES marcó a varias generaciones hace varias décadas y ya está de vuelta. En su primera portada que puedes descargar GRATIS en edición digital, aparece Aracely Arámbula, quien desde los años 90 engalanó la publicación como ahora lo hace con su impresionante belleza.

En entrevista exclusiva con la revista ERES, la actriz confirmó que está de vuelta en Televisa con un enorme reto: la nueva versión de 'La Madrastra'.

La actriz contó cómo se dio este reencuentro con la Fábrica de sueños:

"Estaba en la gira de teatro en Chicago, cuando me llamaron para este proyecto. Esta historia me la había ofrecido Salvador Mejía hace mucho tiempo y siempre me decía: “Tú tienes que ser la madrastra dentro de algunos años”, y se cumplió. Me gusta mucho esta nueva historia, aunque la protagonista sufre bastante por una injusticia. Es un papel fuerte que le quiero dedicar a las mujeres que las han separado de sus hijos o que están presas, también a todo México porque estoy de vuelta para mi país en televisión abierta.

"Es un gran personaje que interpretaron maravillosamente mis queridas Angélica Aragón y Victoria Ruffo. Cuando me enteré de que ya estábamos listos para grabar, me dio mucho gusto darle la noticia a mi queridísima y gran amiga Victoria Ruffo, ya luego nos vimos en persona y le pedí que me diera la ‘patadita’ de buena suerte, pues ella fue mi madrina en Abrázame muy fuerte, donde tuve mi primer protagónico en el que también ella fue mi mamá, así que me da mucha emoción".

Aracely Arámbula contó que se trata de un protagónico intenso... "Hubo una época en la que ya no quería llorar en mis papeles y mejor buscaba hacer comedia, hacer reír porque lo gozo y me gusta mucho. En una ocasión llegué a grabar Los miserables, después de una semana de estar en Disney de vacaciones con mis hijos, y regresé súper feliz, pero al entrar a grabar tenía una escena muy intensa de llanto, así que pensaba: “¡Ay, no!”, porque el personaje sufría y a veces me dolía la cabeza y estaba muy fatigada, aunque lo realizo técnicamente, sí te cansa".

"Sin embargo, en esta novela ya sé que va a tratar de un melodrama hermoso y un gran dramón, así que estoy concentrada y preparada para hacerlo con todo mi corazón, y como siempre que les digo a mis fans, entregando parte de mi alma a este proyecto. En cualquier momento guardo un espacio para hacer mis meditaciones, me agrada mucho escuchar música espiritual porque me levanta el espíritu", compartió Aracely Arámbula.

Y remató: "También me encanta que pueda estar nuevamente en el Canal 2, en donde empecé mi carrera".