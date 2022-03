Antes que Angélica Rivera, la primera opción para ser 'La Dueña' fue Eugenia Cauduro y lo rechazó

Cuando Florinda Meza vio a Eugenia Cauduro en las campañas publicitarias de Televisa, supo que aquella modelo de 24 años podía dar mucho más. Eran los 90, y la nacida en la Ciudad de México ya tenía algún tiempo siendo imagen del, para ese entonces, llamado Canal de las Estrellas. La vestían con trajes tradicionales de los estados que aparecían en las cápsulas narradas por un locutor que destacaba las bellezas del país.

Sus facciones flecharon a más de uno y encendieron las alarmas de los productores, como fue el caso de la esposa de Chespirito que, para la época, comenzaba a dar sus primeros pasos en aquella área tan complicada para alguien que siempre estuvo frente a las cámaras.

Apenas empezaba el año 1995 cuando a Florinda Meza le asignaron llevar a la pantalla una de las más conocidas historias de Inés Rodena. Se trataba de La dueña, cuya trama se centraba en una mujer que después de quedar plantada en el altar se vuelve fría y amargada.

Antes que Angélica Rivera, la primera opción era Eugenia; la productora del melodrama quería, a toda costa, que la jovencita de exóticos rasgos interpretara el papel de Regina Villarreal, pero por sorpresa, Cauduro rechazó la que parecía una oportunidad de oro.

“Yo le tengo mucho respeto al cantante, al actor, a la carrera, al escenario... Mi mamá fue bailarina, mi abuelo fue actor. Tengo tíos pintores, o sea, mi familia es muy artística y le tengo admiración al oficio, por lo que estaba muy clara de lo que significaría aquella propuesta. Simplemente no estaba preparada y me iba a meter en un problemón haciendo el ridículo, eso me dio mucho miedo. Lo peor es que sí me identificaba con el personaje, estaba segura de que podía hacerlo, porque tenía mucho de mí, pero no contaba con las herramientas ni los conocimientos, por eso preferí decir que no”, asegura la actriz que decidió prepararse.

Al preguntarle si, 27 años más tarde, no se arrepiente de la decisión, Eugenia afirma que no, “porque quizás hubiera sido debut y despedida; yo hoy pienso que no me tocaba, porque, además, siento que la suerte llega cuando la oportunidad y el conocimiento se encuentren en el mismo punto. Yo tuve la oportunidad, pero no el conocimiento. También hay veces que una persona tiene todo el conocimiento para hacer algo increíble, pero nunca le llega la oportunidad. Yo no tenía la manera de interpretar a un protagónico, hubiera sido un gran ridículo; creo que hay que saber esperar, y yo me siento orgullosa de mi determinación. Porque no fui ambiciosa, no buscaba la fama ni buscaba ser reconocida. Realmente quería hacer una carrera”.

FLORINDA MEZA NO QUITÓ EL DEDO DEL RENGLÓN CON ELLA Y LA FICHÓ PARA ALGUNA VEZ TENDREMOS ALAS

Luego, Adriana Barraza, Patricia Reyes Spíndola, Sergio Jiménez y Salvador Sánchez se convirtieron en grandes maestros para ella. Y aunque no fue “La dueña”, Florinda Meza la tenía fichada para otros proyectos, fue así como llegó Alguna vez tendremos alas, en 1997, telenovela en la que Eugenia encarnó a la villana Magdalena Arredón, que hizo todo lo posible por separar a los protagonistas, Kate del Castillo y Humberto Zurita. Desde ese momento todo cambió para Cauduro y su vida dejó de pertenecerle a las pasarelas para refrescar los rostros de la televisión: “Siento que el tiempo ha pasado rapidísimo, ya estoy grabando mi telenovela número 22 y parece que ayer hice la primera. Si saco la cuenta, son casi 39 años en este medio.

En el modelaje empecé a los 15, hice una trayectoria bien padre, en México y en Nueva York; estuve en España, logré muchas cosas. Terminé esa faceta siendo imagen de Televisa, pero en realidad, sí me veía en este mundo como actriz en teatro y cine, aunque es lo que menos he hecho. Yo también amo la fotografía, por eso me veía más detrás de cámaras, me veía haciendo dirección, porque me gusta la parte que cuenta la historia. Sin embargo, cuando entré a Televisa para encabezar sus comerciales, me encantó la experiencia de interpretar a diferentes mujeres, e incluso, mimetizarme con el contexto, con el ambiente; me llegó la oportunidad de estudiar actuación, entonces acepté y me enamoré. De ahí me vio un director de teatro y me invitó a hacer una obra, así empecé”.

La actriz se siente contenta con los frutos que ha cosechado: "Ya fui protagonista, la villana, la buena, la pobre, la rica. He hecho de todo y eso me ha encantado". Ahora interpreta a Cielo, la madre de Eva Cedeño en la telenovela Amor dividido, producción vespertina a cargo de Angelli Nesma.

“Esta mujer, desde el inicio de la historia, ya empieza en una crisis existencial porque es una persona que ha pasado la barrera de los 50 años y tiene una confusión como una adolescente; se casó muy joven, ha vivido en el pueblo toda la vida con un hombre mayor que ella, muchos años mayor, y entonces, aunque tiene una estabilidad muy padre con la familia, pues está aburrida, como que le entró su segundo aire y quiere volver a sentirse viva, deseada, quiere trabajar, quiere ver qué más hay afuera del pueblo en el que siempre ha estado. Como que la cocina, los platos, la ropa y eso ya le fastidió”.

Según la artista, entre Cielo y ella no hay mucho en común. “Yo soy una mujer que no tiene miedo, soy una mujer muy franca, una mujer que va siempre directo al grano. Lo que me gusta, me gusta, lo que no, pues no. Yo siempre voy detrás de lo que deseo, de lo que pienso, soy muy leal a mí misma. Y en ese sentido me identifico con Cielo, pero jamás arriesgaría a mi familia por nada ni por nadie. O sea, no hay nada más importante en mi vida que mi familia, y por ella hago lo que sea. Por eso no nos parecemos mucho”.

