Angélica Aragón opina de remake de 'La Madrastra': "Es una historia viejísima, tan vista"

Mientras habla, Angélica Aragón se toca la medalla de la virgen que lleva en su cuello, es como un amuleto al que recurre inconscientemente. La actriz también es muy expresiva con las manos, es cercana, no delimita su espacio de estrella con el de los periodistas. Se quita los lentes cuando posa para las fotos, en eso sí puede catalogarse como una diva, pues siempre está impecable y perfumada.

En la presentación de El último rey, el hijo del pueblo, mientras los reporteros hacían fila para sacarle alguna nota polémica a Pablo Montero, la actriz, desde la esquina del set fotográfico, nos regaló 20 minutos de entrevista exclusiva en los que no sólo se extiende en halagos hacia la bioserie de Vicente Fernández donde participa, sino que cuestiona al ídolo mexicano, habla de 'La Madrastra' y revela qué tipo de personaje le gustaría interpretar en caso de que la convencieran para volver a las telenovelas.

Aracely Arámbula será la madrastra en una próxima versión de Vivir un poco, ¿cómo ve esta elección? Le deseo mucha suerte, pero es una historia viejísima, tan vista. No lo digo en mala onda, pero nosotros hicimos Vivir un poco en 1985, estamos hablando de 37 años, ya en ese momento era un refrito chileno que repetimos porque la original era en blanco y negro, esa fue la razón de hacer la telenovela. Pero, ¿por qué no compramos historias nuevas?

"(La Madrastra) Es una telenovela riesgosa en el sentido de que no es un melodrama, es un thriller policiaco, entonces hay que abordarlo así; si uno lo quiere volver melodrama puro, se pierde la esencia. A mí lo que me pareció muy importante en su momento, es que, con esa producción, Valentín Pimstein abrió el horario nocturno. Empezamos en el horario de la tarde y terminamos después del noticiero, a las 11 de la noche, que fue cuando despuntó.

Fue un gran éxito… Vivir un poco fue, quizás, el primer intento de hacer una serie en televisión, porque era muy diferente, se conformó un grupo de actores de teatro, teníamos ensayo alrededor de una mesa, no al momento de grabar. Había lectura de textos constante, teníamos excelentes directores (Rafael Banquells, Pedro Damián y Beatriz Sheridan) y logramos conquistar a ese otro público, no sólo de un nivel socioeconómico diferente, sino de un nivel intelectual diferente, nos veían profesionales, políticos.

¿Tiene alguna anécdota? Recuerdo que don Bernardo Sepúlveda Amor era secretario de Relaciones Exteriores de México y nos lo encontramos en un restaurante, me reconoció y me preguntó por la novela. Más allá de la anécdota, es el cómo una historia diferente lo enganchó.

¿Le gustaría volver a los melodramas? Pues, Juan tiene varios planes de otro tipo de series como esta. Pienso que regresar a una novela tradicional de un año de grabación, 300 capítulos, no está en mis planes. Acuérdense de que yo aquí, en estas instalaciones, me aventé 360 capítulos con Lucerito, que cumplió 12, 13, 14 años y ya no le quedaba la ropa porque era una señorita. O sea, novelas larguísimas… Con Carla Estrada hice dos novelas, que en realidad fue una, pero como se terminó la historia original escribieron otra y fue la continuación, me refiero a De frente al sol y Más allá del puente.

"Fueron años grabando, entonces, por esa parte no sé si tendría yo ahorita la energía y el tiempo para dedicarme a estar encerrada en un foro. Lo que ha sido maravilloso de esta producción han sido los escenarios en exteriores, todo lo mío ha sido en el rancho, entonces, aunque estemos encerrados en una sala, con chimenea y la copa de vino, hay una ventana, una caballeriza al lado y el caballo asomado.