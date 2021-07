Anette Michel llega a Televisa y dice: "No me arrepiento ni por medio segundo"

Después de varios años de ausencia en las telenovelas, en los que brilló como conductora, Anette Michel llegó a Televisa para participar en la telenovela 'Volverte a ver'.

En entrevista con Televisa Espectáculos, la actriz contó un poco de su personaje: "Es una mujer muy fría, está en esa situación emocional porque ha vivido cosas muy fuertes en su infancia, es bastante calculadora, fría y es muy interesada, para ella la posición social lo es todo".

"Tenía muchas ganas de regresar a la actuación, me están dando oportunidad aquí en Televisa y estoy feliz, el personaje está padrísimo y, bueno, dejar tanto la conducción", dijo sobre su llegada a la Fábrica de sueños.

Anette Michel también platicó con las conductoras de '¡Cuéntamelo ya!', y les dijo que no se arrepiente de la decisión que la llevó a Televisa, aunque fue difícil tomarla.

"Sí, muy complicado. No me arrepiento ni por medio segundo. Era lo que tenía que hacer, lo que quería hacer. Uno tiene que seguir sus sueños, y aquí estoy, muy contenta, inicio muy pronto un nuevo proyecto".

"Me siento como si fuera mi primer proyecto, estoy con esa ansiedad, nervios, entusiasmo, sueño, me pasa mucho, estoy contenta de empezar con el señor Hada, que es un encanto de productor. Me han hecho sentir como si ya llevara aquí años", confesó.

Ella quería actuar, además de conducir, por lo que en Televisa encontró esa oportunidad: "En mi carrera siempre pude combinar en la medida de lo posible, ni todo el tiempo. Llegó un momento en que dejó de pasar, entonces me dolía mucho esa parte de mi corazón que anhelaba regresar a las telenovelas, lo hice muchos años y lo quiero retomar".



