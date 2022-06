Andrés Palacios habla tras ser elegido para protagonizar remake de 'La Madrastra'

Fueron muchos los nombres que sonaron para ser la pareja de Aracely Arámbula en la nueva versión de La madrastra que produce Carmen Armendáriz, entre ellos el de Eduardo Santamarina y hasta Juan Soler, pero finalmente el elegido resultó Andrés Palacios, quien se quedó con el personaje y se dará besos con La Chule en lo que será su regreso triunfal a Televisa después de haber hecho Corazón salvaje en 2009.

A sus 47 años, el actor se encuentra en uno de los mejores momentos de su carrera, pues apenas había terminado de colgar su vestuario de Bruno en Amor dividido, cuando la televisora de San Ángel ya le estaba dando los libretos de esta historia que, en 2005, convirtiera en un fenómeno de audiencia Salvador Mejía con los rostros de César Évora y Victoria Ruffo, quienes quedaron en la memoria popular con uno de los mejores melodramas de la historia en México. Aquí, las primeras impresiones de Andrés ahora que se convirtió en el nuevo amor de la nacida en Chihuahua.

¿Cómo te preparas entre novela y novela? ¿Qué pasa en ese tiempo? Procuro dedicarme tiempo, más que todo en las cosas que me gusta hacer, como ir al cine, salir a andar en bicicleta, pasear a mis perros, dedicarle tiempo a mi familia, evidentemente. También aprovecho para visitar a mis amigos, para ir al teatro, porque muchas veces los llamados de la televisión no me permiten disfrutar de las temporadas. Pienso que eso para mí es como terapia, lo disfruto desde la butaca, porque me fascina actuar, pero también me gusta ver a mis compañeros haciéndolo.

Ya comenzaste a grabar La madrastra, ¿cómo fue el trabajo de mesa para abordar el personaje? Estuvimos en una preproducción en la que hicimos varias pruebas. Sólo falta que nos den la luz verde para poder compartir detalles, que no tenemos todavía. Asumo que ya luego podemos anunciar todo lo referente a este proyecto.

¿Llegaste a ver el trabajo que hizo, hace 17 años, César Évora? No pude verlo del todo porque a veces por el tiempo no podía. Aunque quizá las referencias en ocasiones resulten buenas, nunca se puede comparar un proyecto con otro, ya que todos los actores somos completamente diferentes y todas las versiones resultan ser distintas; a veces considero que es mejor construir la versión de cada uno, sin tratar de tener muchas referencias. Para mí, César Évora y Victoria Ruffo fueron mis padrinos, de alguna manera, porque con ellos hice mi primer proyecto en Televisa, que fue Las amazonas, y les tengo un cariño especial y un agradecimiento. Saber que se hará una versión de lo que ellos hicieron, para mí significa mucho.

¿Ya conocías a Aracely? Sí, nos conocemos desde hace muchos años, pero nunca habíamos tenido la fortuna de colaborar juntos en un proyecto; habíamos estado cerca de trabajar en otros, aunque por azares del destino no se nos había dado. Eso me tiene muy contento.

En cuanto a Amor dividido, ¿qué te dejó esta telenovela que acaba de terminar? Fueron muchas cosas, porque es una historia que trató muchos contextos de la vida, como el valor de la familia, cómo ciertas decisiones ponen en riesgo las relaciones de matrimonio, paternidad, y este asunto de creer que los hombres tenemos la obligación y la necesidad de ser reconocidos a partir de la cantidad de recursos que proporcionamos en el hogar. Esa quizás ha sido una de las enseñanzas que nos dejó a todos la telenovela. También fue muy fuerte el tema de la migración, que es más común de lo que pensamos, que todo mundo, en algún momento dado, ha tenido que dejar su ciudad o su país, pagando el precio de perderse el crecimiento de sus hijos o de compartir momentos especiales con la familia, porque muchas veces, la distancia sí puede romper con promesas hechas.

Entre tanto drama que haces en la ficción, ¿las historias te llegan a conmover? ¡Totalmente! Para mí, este personaje ha sido conmovedor. Siempre tuvo muy buenas intenciones, claro; eso no garantiza que la toma de decisiones lo lleve a cometer ciertos errores, y hablo de errores trágicos, pero siempre estuvo movido por su buen corazón, que se frustró, se enojó y le pesó estar lejos de su familia, sobre todo de su mujer y su hijo. Hubo momentos en los que mi personaje (Bruno), en medio de la soledad, se rompió, se dejó tocar y fue vulnerable.