Amor, bigamia y traición... Arranca 'Contigo sí', ¡está buenísima!

Más historias tradicionales llegan a la pantalla de las estrellas, y ahora, de la mano del productor Nacho Sada, los mexicanos disfrutarán de Contigo sí, una adaptación de aquella inolvidable telenovela llamada Viviana que catapultó a la fama a Lucía Méndez y que años más tarde popularizó Biby Gaytán como Camila al lado de Eduardo Capetillo.

En pleno 2021, el creador de éxitos como La intrusa y Un refugio para el amor trae de vuelta este clásico, teniendo como protagonista a Alejandra Robles Gil, quien interpreta a Ángela, una enfermera y estudiante de medicina seducida por Álvaro (Danilo Carrera), un joven ambicioso que se casa con ella para luego abandonarla y casarse tramposamente con Samanta (Bárbara Islas), la hija de su jefe, en un matrimonio por conveniencia. Para conocer más detalles de este proyecto que se estrena este lunes 11 de octubre a las 4:30 de la tarde, platicamos con el productor, quien confía plenamente en el respaldo del público.

¿Por qué llamarle a la telenovela Contigo sí? Porque es un título conciso, que es corto pero dice mucho, tiene fuerza. Lo que nos llevó a pensar en este nombre es que cuando aquella persona que opta por darle el sí al ser amado quiere decir que hay mucho de por medio: confianza, credibilidad, una fe ciega en la pareja, y por eso le pusimos así, porque tenemos a una protagonista que se tendrá que debatir entre dos grandes amores que la llevarán por los caminos inesperados del destino.

¿Cómo es, justamente, el proceso para elegir el nombre de un melodrama? Es un proceso muy puntual, no es una decisión unilateral. Nosotros planteamos una serie de propuestas, lo hago yo con el área de promoción, me retroalimento de los escritores, de la misma producción. Entonces, uno tiene unas dos o cuatro propuestas, y se analizan una a una desde diversas ópticas. Lo primero es que no sea un título que haya sido repetido en varias ocasiones; lo segundo es que sea un nombre de fácil recordación, que no se le complique al público. Y tercero, que el título pueda ser utilizado, legalmente, sin recurrir en algún tema de derechos autorales que nos prohíba poder utilizarlo. Una vez que se tiene la “palomita” en cada una de las propuestas, se ve con la empresa, con la vicepresidencia de producción, se valora, se pondera, y finalmente se busca unificar criterios, poniendo todo sobre la mesa en busca de la decisión que resulte la más conveniente para el proyecto.

¿Qué te llevó a decidirte por una historia tan emblemática como la de Viviana? Es que es una historia icónica en la televisión mexicana, de las más importantes de Inés Rodena, de 1978, y que despuntó la carrera de Lucía Méndez, con actores de la talla de Héctor Bonilla, del maestro Claudio Brook, de Maricruz Olivier. En segundo lugar, porque el remake de 1998 (Camila) es una versión libre; de hecho, la adaptó Gabriela Ortigoza. Entonces, hay una generación de por medio que no ha visto esta historia que a mi parecer es entrañable, tiene un factor primordial, y es que bien adaptada, como creo es el caso de esta versión, puede funcionar en pleno siglo XXI, contando unas tramas que tienen su pincelada de realidad. Siento que tiene la fuerza para desarrollarse perfectamente, tiene triángulos amorosos muy bien definidos, y en medio de esto vamos a integrar subtramas que no estuvieron en las otras adaptaciones. Esta vez vamos a hablar de estos temas sin miedo, como lo es la violencia de género, la trata de blancas, y no olvidemos que, en la historia original, nuestra protagonista es víctima de la bigamia. Son puntos de discusión que han cobrado relevancia, y aquí vamos a recrearlos con mucha responsabilidad.

Nuevamente le apuestas a un drama convencional, ¿estás convencido de que el público lo que quiere ver son historias rosas? Bueno, sobre todo el público de ese horario, el de las 4:30, que es una audiencia liderada por las amas de casa, por las señoras que tienen el control remoto bajo su mando. Y como quizá se pueden sumar otros espectros, como niños y gente de la edad adulta avanzada, esto nos obliga a contar las cosas con mucho cuidado para no herir susceptibilidades, gráficamente y en contenido. Hay que cuidar el lenguaje, porque a esa hora la gente está comiendo, y no podemos abusar de ciertos recursos, por ejemplo, de una escena sangrienta.

¿Qué fue lo que viste en Alejandra Robles Gil para convertirla en protagonista? Yo creo que ella tiene muchos atributos, es una magnífica actriz, le vengo siguiendo la pista desde hace mucho tiempo. Obviamente su trabajo más reciente, que fue Imperio de mentiras, me gustó mucho, y aquí se separa completamente de ese personaje. Trabajé con ella en Simplemente María y me fijé que tiene una gran calidad histriónica, además, es una persona totalmente comprometida con su oficio, le tiene mucho respeto, estudia su personaje, se involucra al cien por ciento, y en algún momento dado, de la mano de la empresa, se buscó a una actriz que pudiera debutar como protagonista, buscando ofrecerle un rostro nuevo al público. Sabemos que hay muchas protagonistas ya establecidas, pero la audiencia siempre agradece ver actores nuevos en esos roles. Alejandra cumple con todos los requisitos, es una mujer bella que llena la pantalla en todos los sentidos, uno la ve y tiene un rango actoral y de matices muy amplios, que la hace cumplir con todas las características de Ángela.

También le estás dando la oportunidad a Brandon Peniche de debutar en el rol masculino principal… Con él tuve la gran fortuna de trabajar en Un refugio para el amor, era el hermano de Gabriel Soto, e hizo un personaje maravilloso. Ahora regresa a la que siempre ha sido su casa, Televisa, por la puerta grande, con un rol de galán protagónico, del brazo de Danilo Carrera, a quien le dimos una vuelta para hacerlo más antagonista y no el villano en el sentido de la palabra. Aquí son dos fuerzas que pelearán por el amor de la heroína, y eso lo hará más interesante.

Entonces, ¿Danilo Carrera no será tan villano? Es un hombre de carne y hueso que, yo creo, toma decisiones incorrectas y eso lo lleva a meterse en muchos problemas. Querrá lo mejor de los dos mundos, querrá el amor verdadero de Ángela, pero también se dejará llevar por la ambición económica con Samanta (Bárbara Islas). Sin embargo, no es un villano que sacará un arma y matará gente, sólo es un hombre que se equivoca, sin dejar de ser astuto, inteligente, arriesgado... Y eso volverá a Álvaro un personaje muy atractivo.

¡SUSCRÍBETE A TVYNOVELAS!