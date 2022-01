Altair Jarabo vuelve a las telenovelas recién casada, pero no se le antoja ser mamá

Luego de casarse con el empresario Frédéric García, en agosto pasado como toda una princesa, no imaginamos ver pronto en la pantalla chica a Altair Jarabo. Sin embargo, la actriz nos sorprendió y ya inició las grabaciones de su nuevo proyecto televisivo de la mano del productor Salvador Mejía, como ¡la villana de Corazón guerrero! En exclusiva nos contó qué le dijo su marido sobre su decisión de continuar con su carrera artística, cómo se organizarán para verse, dónde vivirán, y si está en sus planes convertirse en mamá este año.

Inicias el año de la mejor manera… Así es, estaba de vacaciones sabiendo que regresaba a esta producción. Es la primera vez que trabajo con Salvador Mejía; de mis primeras telenovelas en Televisa fue con su esposa, Nathalie Lartilleux, y pues estoy muy emocionada y contenta de que me haya llamado.

¿De qué va tu personaje en Corazón guerrero? Daré vida a Carlota y será una villanita. En la historia me enamoro de Gonzalo García Vivanco; lo conozco desde que trabajábamos en la televisora del Ajusco y es un gran compañero. También, en la historia seré muy cercana a Sabine Moussier, con quien he estado en otras telenovelas y es una tipaza; estoy segura de que nos vamos a divertir mucho; me gusta cómo se ha ido conformando el elenco.

Poco a poco te has ido consolidando como una de las grandes antagonistas de la televisión mexicana, ¿qué sientes? Es un honor, me divierto mucho haciendo villanas, pero en la vida real no soy conflictiva, me gusta pasarla bien en mi trabajo, estar feliz; de hecho, suelo hacer amigos en las producciones, y creo que en este proyecto también la voy a pasar muy bien.

Estás recién casada, ¿esa situación ha cambiado en algo tu trabajo? No, de hecho, todo mundo pensaba que ya no iba a trabajar, y no, contrario a lo que la gente pueda pensar, que uno se casa y le vale gorro, a mí me gusta tener siempre algo qué contar, algo que me ilusione, y estoy muy feliz con este proyecto. Televisa ha sido mi casa por mucho tiempo, y quiero que así siga.

¿Qué te dijo tu esposo? Frédéric es mi mayor porrista e impulsor, reboto con él muchas decisiones y negociaciones, me apoyo en su experiencia y criterio, confío en él, y él está encantado de que regrese a trabajar. Me emociona llegar a la casa y contarle cómo me fue en el día, lo veo como un gran aliado.

Tú en México y él en París, ¿cómo se organizarán para verse? Estaremos en México, definitivamente. De hecho, yo lo conocí viviendo aquí, es más mexicano de lo que reconoce (risas). Y bueno, acabando la telenovela nos tocará estar una temporada allá, me imagino, pero por lo pronto nos acoplaremos; ni modo, él tiene también muchas responsabilidades que ver, así que nos organizaremos.

¿Tienes planes de convertirte en mamá pronto? No, podría decir muchas cosas, pero llanamente no lo veo sucediendo en los próximos meses; de entrada, no se me antoja, no lo he pensado, y por el momento estoy concentrada en esta nueva telenovela.

