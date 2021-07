África Zavala superó la depresión postparto y vuelve como villana en 'Vencer el pasado'

Tiene cintura digna de concurso de belleza y una cabellera de comercial de champú. La maternidad dejó a África Zavala más bella que nunca , y ahora hará gala de esos atributos en la telenovela Vencer el pasado, que se estrenará por las estrellas el lunes 12 de julio a las 20:30 horas en sustitución de Qué le pasa a mi familia? Fabiola es el nombre de la villana que le ha tocado interpretar ahora, compartiendo escena con grandes de la actuación como Leonardo Daniel, quien hace de su padre.

De este proyecto al mando de Rosy Ocampo, de su bebé, el pequeño León, y de su pareja, el actor venezolano León Peraza, con quien vive desde hace tres años, nos habló la actriz.

Ya está próximo el estreno de Vencer el pasado, ¿te siguen emocionando los lanzamientos como el primer día? "Completamente. Estoy muy contenta, emocionada con este personaje diferente a todo lo que han visto; es un reto para mí, y ya quiero que la gente disfrute la telenovela.

¿Qué es lo que ve en ti Rosy Ocampo para ponerte siempre de villana? "No sé, pero debo agradecerle, porque lo que pasó hace unos cinco años fue que yo misma le pedí hacer casting para el papel de Morgana en La doble vida de Estela Carrillo, pues ella no había pensado en mí para un personaje de mala. Le pedí oportunidad de hacer la prueba, aceptó, y me quedé con la villana de esa gran historia.

¿Acaso te veían con cara de buena? "Puede ser. Es que a muchos productores les pedía la oportunidad para hacer un casting de villana y me decían que no, porque tengo cara de buena, no me dejaban hacer estos roles. Por eso siempre le voy a dar las gracias a Rosy por ese proyecto, y ahora por éste, en el que vuelvo a ser la mala del cuento. Le agradezco, porque una como actriz quiere hacer personajes diferentes, no nos queremos encasillar en uno. Quiero demostrarle al público que puedo ser muy versátil a la hora de actuar.

¿Cómo describes a esta nueva antagonista? "Como una mujer fuerte, muy exigente, perfeccionista... Tiene ideas muy arraigadas que no se las quitas por nada. No me gustaría calificarla de mala, aunque su trato lo es. La justifico por su educación y por la manera en la que, a ciertas mujeres, les toca salir adelante. Ella siente que para crecer dentro de una empresa tiene que ser como un hombre, más fuerte y con más pantalones. Piensa que, para que la gente la respete, tiene que ser un poco ruda y no muy buena persona que digamos.

¿Vas a hacer sufrir a las protagonistas? "Sí; no quiero contar tanto, pero ya verán porqué. Ella tiene una razón por la que hace sufrir a todas estas mujeres (risas).

¿A todas? "Sí, a todo mundo le haré la vida de cuadritos.

¿Qué tal son estas mujeres protagonistas como compañeras? "Angelique es una reina, se merece ser lo que es; además de bellísima, es una gran persona, se los puedo asegurar. Con todos los compañeros es linda, siempre está atenta, es estudiosa, profesional... Una gran actriz. Y bueno, Erika Buenfil también es una belleza; Arantza... Todas son una maravilla.

Esta oportunidad te llegó a meses de convertirte en madre, ¿qué te atrapó? "Me gustó justamente por lo que comenté de la villana: es un personaje diferente. Además, al no ser la protagonista, me da más tiempo de estar con mi bebé y no pasar el día en el set.

¿Habías rechazado papeles? "Sí, hubo dos proyectos que me ofrecieron, pero no había querido por estar con mi niño.

¿Cómo está tu bebé? "¡Gigante! Es un bebé más grande que el promedio de su edad; ya nos dijo su pediatra que viene alto el muchacho (risas). Ya quiere empezar a gatear, y yo estoy perdidamente enamorada de él.

¿Quién lo cuida mientras grabas? "Está bien cuidado por la familia; ahí no tengo ningún problema porque está superapapachado.

Vencer el pasado llegó para cerrar una etapa muy difícil que viviste con la depresión posparto... "Sí, es que te vienen unas cosas muy difícies cuando estás en el posparto... ¡Yo creía que no iba a volver a trabajar! Me veía al espejo y no tenía idea de cuándo iba a recuperar mi cuerpo. Me sentía muy triste; son muchas cosas difíciles de las que nadie nos habló antes. Fue algo que fui descubriendo con el paso del tiempo, y poder trabajar después de esto me trajo nuevamente seguridad, y me hace ver que el hecho de ser mamá no implica que ya no vaya a trabajar más o que no va a poder regresar mi cuerpo.

¿El amor sigue siendo el mismo después de tres años o ha cambiado? "Es más. Es un amor distinto, pero más intenso, porque al final tenemos un hijo y no es cualquier cosa. Vivimos un parto, vivimos una pandemia, situaciones muy fuertes para los dos, y eso nos unió de una manera increíble.

¿Sienten que les hace falta casarse para ser más felices? "Total, ya nosotros tres somos uno solo, no nos hace falta firmar un papel, porque estamos felices así. Nunca hemos pensado en eso, y si en algún momento mi hijo Leoncito pregunta por qué no estamos casados, ya veré qué hacer.

