Adal Ramones intentó ser 'Gutierritos': Mira el tráiler del remake que incluía a Ludwika Paleta

Esta semana se hizo historia con el reestreno de la versión remasterizada de 'Gutierritos', telenovela que marcó época en México y que Adal Ramones intentó revivir hace 10 años con una nueva producción.

'Ángel Gutiérrez' fue interpretado por Rafael Banquells, pero el famosos presentador que ahora tiene proyectos en TV Azteca, intentó revivir en Televisa al personaje menospreciado por su propia esposa, al llamarlo 'Gutierritos'.

Hace diez años, Adal Ramones presumía ante la prensa que estaba involucrado en el proyecto que sería una serie, y que les tomaba mucho tiempo en grabar... "Empezamos el primer capítulo el 28, cinco días de grabación para un capítulo. Me encanta el reto, estoy fascinado con la idea de, después de 50 años, hacer una nueva versión".

"Han cambiado muchas cosas, incluso el código de actuación, ya no es la técnica de antes que era más teatral. Es un reto bueno. Tiene que ser un 'Gutierritos' que esté metido en la bronca de las redes sociales", decía Ramones.

Ludwika Paleta, Jorge Salinas y Enrique Rocha eran parte del proyecto. Sin embargo, se quedó en el tintero.

En redes sociales existe un tráiler en el que podemos ver casi 3 minutos que dicho elenco grabó, lo que confirma que existió la fuerte intención de revivir a 'Gutierritos'. Pero el toque cómico le dio un ambiente diferente al dramático de la versión original. ASÍ ERA EL 'GUTIERRITOS' DE ADAL:

Todavía en 2019, Adal Ramones tenía la esperanza de convertirse en 'Ángel Gutiérrez'. En una entrevista con Televisa Espectáculos, recordó lo que pasó en 2011: "Se quedó en el tintero. Los jefes me hablaron para felicitarme por lo fuerte que había sido, y cuando me dijeron que no iba yo en el papel, me dijeron 'No, Adal, porque queremos que sigas en 'Otro Rollo'. (...) Por ahí hay intento de rescatarlo, sería una telenovela convertida a miniserie".

Quizá con el reestreno en el canal Tlnovelas de la versión de los años 60, finalmente se reactiven los planes de estrenar este remake... o no.

¡SUSCRÍBETE A TVYNOVELAS!