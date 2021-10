25 años de 'Tú y yo': Maribel Guardia y la infidelidad de Joan Sebastian que 'Ventaneando' le anunció

Hace 25 años se transmitió por Las Estrellas la telenovela 'Tú y yo', protagonizada por Maribel Guardia y Joan Sebastian, que llamaba la atención no solo por la historia y la popularidad del cantante, sino porque ellos eran pareja en la vida real.

Producida por Emilio Larrosa, la telenovela incluía un elenco como Itatí Cantoral, Francisco Gattorno, Arath De la Torre y Arleth Terán, quien protagonizó un escándalo que terminó por disolver la relación entre Maribel y Joan.

Y es que forma parte de la historia la noche en la que 'Ventaneando' informó sobre una infidelidad de Joan Sebastian. Juan José Origel contó que había visto al cantante acompañado por Arleth Terán en un bar. Maribel estaba viendo la televisión con Joan Sebastian a un lado, por lo que su ruptura fue inmediata tras lo informado en 'Ventaneando'.

"Yo no conocía a Arleth Terán, yo fui a un bar en el centro histórico, y ahí arrinconado vi a Joan Sebastian con una chava muy guapa. Vengo aquí y lo conté", recordó Juan José Origel en la celebración de los 25 años de 'Ventaneando'.

En 2016, Maribel Guardia contó en 'Netas divinas': "En el caso de Joan, yo sabía que no era un desliz, yo sabía que era un comportamiento habitual que él tenía, y que yo no estaba dispuesta a sufrirlo una vez más".

"Yo sabía que algo andaba mal, pero lo veía por él, estaba raro. Todo eso me ayudó a cuando pasó, decir 'hasta aquí'. Nosotros mantuvimos una amistad muy linda toda la vida. Con Joan, siempre lo quise, lo quería como si fuera de mi familia. Lo admiraba mucho como ser humano", admitió Maribel Guardia.

"A Arleth Terán no la culpo de nada, era una chiquilla, y aparte el que me quería supuestamente era él, no ella. Yo nunca le eché la culpa a Arleth, a Joan sí, porque él era el que me debía un respeto. Él era un mujeriego y que no iba a cambiar. Luego me llamaba y me decía 'de la que te salvaste, Guardia', sí, era terrible. Era un hombre con valores, que yo admiraba mucho, siempre lo admiré y respeté".

Maribel ha negado haberle dado una cachetada a Arleth en la vida real, pero la tensión se sentía en la telenovela 'Tú y yo'. Ahí sí la cacheteó:

