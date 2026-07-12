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Tío Rober
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Tío Rober está listo para volar solo en gira, ahora sin su inseparable compañero El Cojo Feliz
El comediante inicia una nueva etapa con una gira en la que apuesta por un humor más personal y reflexivo.
Julio 12, 2026
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Nayib Canaán