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TDAH

Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad

karime pindter matrioshka
Famosos
Karime Pindter habla sin filtros de su vida con TDAH y comparte cómo ha enfrentado el trastorno
Su trastorno no le ha impedido triunfar, obtuvo el segundo lugar en LCDLF México 2024 y en abril de este año estrenó su propio documental La verdadera Matryoshka.
Julio 16, 2026
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Grisel Vaca