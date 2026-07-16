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TDAH
Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad
Famosos
Karime Pindter habla sin filtros de su vida con TDAH y comparte cómo ha enfrentado el trastorno
Su trastorno no le ha impedido triunfar, obtuvo el segundo lugar en LCDLF México 2024 y en abril de este año estrenó su propio documental La verdadera Matryoshka.
Julio 16, 2026
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Grisel Vaca