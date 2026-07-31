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Rafael Oropeza
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Rafael Oropeza vivió terremotos de Venezuela y convirtió el miedo en acción: “Fue traumático”
Tras vivir en carne propia los terremotos del 24 de junio en Caracas, el actor y conductor venezolano nos detalla los difíciles momentos que pasó.
Julio 31, 2026
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Nayib Canaán