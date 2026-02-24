Suscríbete

Concierto de Carlos Rivera en Monterrey
Carlos Rivera promete historia en la Monumental Vicente Segura de Pachuca este 28 de febrero
La elección de la Monumental Vicente Segura como escenario es significativa: su relevancia cultural y social en Pachuca ha crecido con el paso de los años, consolidándose como un hito para recibir artistas nacionales e internacionales.
Febrero 24, 2026
Nayib Canaán