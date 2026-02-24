Famosos
Pachuca
Famosos
Carlos Rivera promete historia en la Monumental Vicente Segura de Pachuca este 28 de febrero
La elección de
la Monumental Vicente Segura
como escenario es significativa: su relevancia cultural y social en
Pachuca
ha crecido con el paso de los años, consolidándose como un hito para recibir artistas nacionales e internacionales.
Febrero 24, 2026
·
Nayib Canaán