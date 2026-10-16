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Olga Wornat

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Famosos
Olga Wornat se sincera: “Yo también fui víctima de secuestro”
La famosa periodista nos comparte la compleja experiencia de escribir el libro El Mochaorejas. Conversaciones desde el infierno, en el que se basó la serie protagonizada por Damián Alcázar
Octubre 16, 2026
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Gilberto Barrera