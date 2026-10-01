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Geraldine Galván
Famosos
Geraldine Galván encontró su propia belleza gracias a la maternidad y a su personaje en “Cuando fui bonita”
Tras años de cuestionarse por los estándares de la industria, aprendió que no necesita cambiar para sentirse suficiente.
Octubre 01, 2026
·
Nayib Canaán