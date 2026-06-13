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Edgar Villa

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Famosos
Edgar Villa y el largo camino de “Aniv Rubio” hacia el éxito en “La Oficina": “Sí, me lo merezco”
La fama encontró a Villita preparado, pero también vulnerable: mientras La oficina lo ponía en boca de todos, él enfrentaba la muerte de su madre
Junio 13, 2026
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Gilberto Barrera