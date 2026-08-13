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Charly Zaa
Famosos
Charly Zaa se defiende tras el embargo de sus bienes: “Nunca canté para narcos ni guerrilleros”
El cantante colombiano asegura que su patrimonio es fruto de más de 30 años de carrera artística.
Agosto 13, 2026
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Edson Vázquez