Yuri se lució en '¿Quién es la máscara?' pese a enfermedad y nos dice cómo lo logró

Aunque la vemos disfrutando como niña en la tercera temporada de ¿Quién es la máscara?, la realidad es que Yuri se encuentra atravesando por un difícil proceso de salud que hasta la hizo detener una grabación, pues los efectos que le causan las secuelas del COVID no le permitieron soportar la carga de trabajo, y como un globo se desinfló en el Foro 5 de Televisa San Ángel.

La cantante e investigadora de este formato creado en México por Miguel Ángel Fox, revela a TVyNovelas que batalla con los síntomas de la disautonomía, “una enfermedad producida por un trastorno en la regulación del sistema nervioso autónomo, que maneja o controla una serie de respuestas en nuestro cuerpo y que nos asegura la sobrevivencia”, según explica la cardióloga Pamela Rojo.

“LA DISAUTONOMÍA ME HA QUITADO FUERZAS” Este padecimiento es producto del COVID-19 y se manifiesta de distintas maneras; en algunos pacientes se puede confundir con otras enfermedades como epilepsia, anemia, hipotiroidismo, crisis de pánico, y generalmente ataca a las mujeres.

“Esta temporada me agarró un poco enferma, pero mantengo mi energía porque soy positiva; confieso que con la disautonomía ha sido, pues no difícil, porque gracias a Dios entré al programa sabiendo mi diagnóstico cuando ya estaba bajo tratamiento, y eso me ayudó mucho, porque yo creo que si no me hubieran diagnosticado la enfermedad y hubiera entrado yo al show, tendría que haberlo abortado, no hubiera podido hacerlo. Es que con todo lo que provoca este padecimiento, no hubiera podido ni levantarme de mi cama”, dice la intérprete de Maldita primavera.

Yuri relata que cuando comenzó a grabar ¿Quién es la máscara? “ya tenía como tres semanas con tratamiento, y la enfermedad ya estaba controlada. Es por eso que hice el programa. Claro, sí ha habido momentos en los que he tenido ataques de ansiedad que puedo controlar en plena grabación, porque hay ataques que me dan más leves, pero hay otros más grandes.

Hubo un programa que no pude terminar porque era la 1 de la mañana y mi cuerpo no aguantaba. La disautonomía me ha quitado fuerzas, entonces, imagínense lo que es estar despierta desde las 6 de la mañana, durmiendo dos horas, mi cuerpo no lo soportaba, me dio un ataque de ansiedad muy fuerte, me subió la presión, terminé a medias el programa”.

Según la jarocha, el programa la ha curado, “me ha ayudado a sanarme, aunque me controlo solamente con pastillas, con meditación y con respiraciones, tampoco me gusta estar dopada todo el tiempo, porque voy a trabajar, y como soy tan hiperactiva, los tranquilizantes no me gustan mucho”.

¡SUSCRÍBETE A TVYNOVELAS!