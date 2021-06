Yordi Rosado estrena 'De noche todo pasa con Yordi'... ¡Para adultos y sin tapujos!

Yordi Rosado es una especie de rey Midas de los medios de comunicación, pues todo lo que emprende se convierte, no precisamente en oro, pero sí en éxito asegurado. El comunicador, de 49 años, ha logrado tener muy buena receptividad del público en su programa de radio Yordi en Exa; su canal de YouTube, La entrevista con Yordi Rosado; su podcast, De todo un mucho, y ahora regresa a la televisión con su espacio De noche todo pasa con Yordi, transmitido por Unicable.

Este show es una revista nocturna que tendrá un famoso invitado en cada emisión y un grupo de especialistas para desmembrar diversas temáticas; además, cuenta con un equipo integrado por José Manuel Lechuga, Armando Álvarez y Vero Flores, quienes vivirán experiencias en la calle que luego serán debatidas en el programa.

De noche todo pasa con Yordi se emitirá los lunes a las 9:30 de la noche por Unicable, y para los dos primeras emisiones, el también escritor buscó un padrino y una madrina muy especiales para él: Juan Soler y Martha Higareda, quienes se presentaron a la grabación en uno de los foros de la XEW.

“Siempre es un asunto muy especial e importante ver quiénes serán los primeros invitados de un programa, y en esta ocasión pensamos mi equipo y yo en gente que fuera muy querida, muy famosa, y que realmente yo conociera y tuviera una megaconexión, porque las primeras emisiones siempre están en el ojo de mucha gente, de los medios, del público, y por supuesto de mi regreso, entonces, queríamos que fuera con personas que nos pudiéramos hablar con los ojos y labios cerrados, literal, sin voz. Me llevo excelentemente bien con los dos, hoy día son mis dos mejores amigos del medio, y además son muy famosos, muy queridos, muy exitosos, y estuvimos de acuerdo en que ambos serían los ideales”, comentó.

En el caso de Juan Soler, el argentino, además de ser amigo de Yordi desde hace 20 años, también es su vecino, pues fue el conductor quien le consiguió un departamento para rentar en su mismo edificio.

“Me pareció muy divertido el programa, tiene dinámicas muy amenas y diferentes, siento que la gente lo va a disfrutar mucho. Es un concepto que no se ha visto en la televisión, y hoy por hoy no tenemos algo similar. Lo más importante es que se da a la gente la oportunidad de acercarse más a ciertos temas que no suelen ser tan explotados de una forma tan cotidiana. Me parece una gran propuesta, muy innovadora y creativa”, aseguró el protagonista de La mexicana y el güero.

Por su parte, Martha Higareda, quien es compañera de podcast de Yordi, viajó desde Los

Ángeles, donde reside, para atender la invitación de su amigo. Aunque confiesa que no tenía idea de qué se trataba el programa, ella no dudó al momento de decir que sí para participar. “Yordi sabe más de mí que cualquier otra pareja que yo haya tenido en la vida. Tenemos una amistad preciosa; todo lo que hace Yordi es sinónimo de éxito, por eso acepté de inmediato viajar a la Ciudad de México para asistir al programa, pese a que me trajo engañada porque no sabía nada”, confesó la actriz.

El conductor explicó que tendrá la libertad de presentar el programa con un tono distinto: “Se abordarán diversos temas más para adultos, sin tapujo alguno”. Ante la pregunta de cuál era la clave para poder realizar un programa de radio, televisión, YouTube y un podcast, Yordi contestó sin titubeo: “¡Divorciándote!”.

SOBRE EL PROGRAMA

De noche todo pasa con Yordi es producido por el propio Yordi Rosado junto con el productor asociado ManoloFernández. El programa tiene una primera temporada de 30 episodios que comienza el 28 de junio. En la realización de la emisión trabajan seis personas del equipo creativo, 19 de producción y 35 técnicos.