"Yo ya me quería salir"; Alex Durán es expulsado de "Las estrellas bailan en Hoy"

"Yo ya me quería salir", dice con honestidad Alex Durán, quien fue el expulsado de este viernes en el concurso de "Las estrellas bailan en Hoy".

Durán tuvo una semana complicada porque su pareja de baile, Marie Claire, tuvo un accidente durante uno de los ensayos. Tuvo que ser trasladada en camilla y sus lesiones fueron tan graves que el médico recomendó dos semanas de descanso absoluto.

Durán, entonces, tuvo que bailar hoy sin pareja y se apoyó en su grupo de coreógrafos, algo que va en contra de las reglas y fue penalizado por los jueces.

"Yo desde ayer se los dije; yo me quería salir. Y no me dejaron, me dijeron 'quédate, quédate'", reveló Durán, quien está por publicar su nuevo sencillo titulado "Wow".

A pesar de haber sido el expulsado, Durán dijo que estaba contento con lo que había logrado, ya que junto a Marie Claire se había convertido en uno de los favoritos para ganar la competencia porque siempre obtenían buenas calificaciones de los jueces.

"Estoy contento con lo que se hizo en la pista pero triste por la expulsión, no me lo imaginaba pero así es este concurso".

En efecto, la suerte de Alex cambió con la lesión de Marie Claire. "Me hicieron venir hoy, ir en contra de las reglas, que es algo que no me encanta", confesó el también actor.

Para Durán, el concurso de "Las estrellas bailan en Hoy" significó aprendizaje y buenas experiencias. "Esto fue lo que sucedió, no hay vuelta atrás. Les quiero agradecer por su apoyo y hay que estar preparados porque viene mucho Álex Durán y en una semana sale el video oficial de 'Wow'".