“Yo sé el hombre que tengo en casa”: Ferka defiende a Christian y su tirunfo de 2.4 mdp en "Inseparables"

Ferka es afortunada en el amor (demostró lo fuerte que es su relación con Christian) y también en el dinero (ganaron poco más de 2.4 millones pesos).

Ferka y Christian participaron en el reality show Inseparables, que pone a prueba a parejas de famosos que tienen que demostrar su amor a través de diferentes retos.

"Pero no solo es el amor rosa. A veces la gente piensa que todo es bonito entre las parejas de famosos, que el amor es solamente los momentos de cariño y abrazos pero no, el amor también se demuestra en la vida diaria, en aprender a resolver los problemas y afrontar juntos las situaciones difíciles".

En el caso de Ferka, hubo críticas porque en el reality, hubo momentos en los que Christian explotaba de molestia por no superar los retos.

Mucha gente me pregunta que cómo soportaba esos momentos en los que Christian se enojaba ¡Pues porque yo sabía que ese no era mi hombre! Yo sabía que estábamos en un reality y que eso era parte del juego, yo sé quién es Christian y que en la vida de pareja él es otro totalmente distinto, yo sé el hombre que tengo en casa", dice Ferka.

Otra cosa que la actriz entiende como parte del juego son las lealtades dentro del reality. Muchos de los participantes que fueron eliminados a lo largo de las semanas, salieron con la idea de que habían sido traicionados por alguien dentro de Inseparables.

"No sé por qué dice que fueron traicionados. Nosotros no traicionamos a nadie. Así eran las reglas del juego y todos las sabíamos. Por supuesto que había equipos pero al final se trataba de que tú con tu pareja ganarán el reality. Nosotros, por ejemplo, nunca nos pusimos en el sillón de eliminación, no quisimos ponernos en la situación de que los demás decidieran si nos quedábamos o no".

Respecto a lo que harán con el dinero, Ferka explica que ya lo tienen decidido: una parte será para un fideicomiso de su hijo, otra será para una donación que apoye a migrantes latinos en Estados Unidos y una tercera, para los ahorros.