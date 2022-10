"Yo no soy el mismo Pee Wee": el cantante cuenta cómo ha cambiado

En "¿Quién es la Máscara?", Pee Wee fue eliminado en el segundo episodio, que se transmitió el pasado fin de semana.

Fue algo duro para el cantante porque, dice, le hubiera gustado quedarse más tiempo en el reality show.

"Yo pensaba que iba a ser fácil pero es complicado, es dificil respirar adentro del eprsonaje para mi una de las cosas mas dificil ademas de no poder mover mis piernas. Pero me divertí muchísimo, fue una experiencia distinta".

Sin embargo, el cantante no puede ocultar que le hubiera gustado avanzar mucho más en la competencia

"Me quedé con muhchas ganas de seguir interpretando otras canciones y desafortunadamente salimos".

Pee Wee considera que esta experiencia significó mucha diversión y se siente afortunado de haberlo vivido.

"Me dedicó a esto (del espectáculo) desde los 13 años y he hecho casi de todo, actor de telenovelas, coach, botarga. Me siento bendecido de tener un público que me ha apoyado en todos los retos que he tomado. Me siento con esa responsabilidad de que la gente me apoya después de todos estos años".

De hecho, Pee Wee tiene claro el momento por el que atraviesa actualmente en su carrera.

"Hay algo en mi esencia que nunca va a cambiar pero algo que sí ha cambiado es el nivel responsabilidad. Ahora no me gusta llegar tarde a las cosas me gusta llegar a tiempo, hay ciertos detalles de adulto que son importantes porque entiendes que el tiempo de la gente es importante".