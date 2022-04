Ya sin Lola, 'Las estrellas bailan en Hoy 3' anuncia a sus primeros participantes

El próximo 2 de mayo vuelve 'Las estrellas bailan en Hoy' con una tercera temporada que promete mucho. La productora Andrea Rodríguez ya nos adelantó detalles y finalmente confirmó a las dos primeras celebridades que llegarán a la pista, para ser juzgados por Andrea Legarreta, Latin Lover y Emma Pulido, pues Lola Cortés no podrá estar por compromisos laborales.

La primera participante confirmada es Lis Vega. La cubana ya se ha dado a conocer por su talento en la pista de baile. Estuvo en 'Bailadísimo' de Multimedios y en el 2do Campeonato Mundial de Baile en Televisa hace varios años.

Ahora, con una nueva imagen, regresa a México para demostrar que tiene todo para ganar.

El segundo confirmado en la pista de 'Las estrellas bailan en Hoy' es el cantante Raymix.

"Acepté el reto de estar aquí porque el baile no es mi fuerte, aunque me gustaría aprender más. Dejé la NASA en 2013-2014, trabajé en la industria aeroespacial en México, hicimos cohetes, satélites. Yo estudié ingeniería aeronáutica. Pero empecé a hacer canciones para relajarme y afortunadamente me ha dado todo, y me abrió la puerta", dijo el productor musical.

Raymix dijo que llegó para aprender y a divertirse en 'Las estrellas bailan en Hoy'.

Esas palabras hubieran molestado mucho a Lola Cortés, quien decía que para divertirse estaban los parques con juegos mecánicos. "Aquí no se viene uno a divertir, aquí hay una responsabilidad de por medio porque se está buscando ser el mejor", le dijo Lola a Laura Bozzo en la primera temporada.

Raymix se salvará de las críticas de Lola Cortés, pues por compromisos laborales no podrá estar, pero llegará Emma Pulido como nueva juez de hierro.