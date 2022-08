Ximena Romo interpretó MAGISTRALMENTE a María Félix y nos dice cómo lo logró

Dar vida a María Félix es un gran reto para cualquier actriz, “un paquetote”, tal como nos dijo Ximena Romo, quien en la serie biográfica de La Doña –la cual se estrenó por la plataforma ViX+-, interpreta a la diva de la Época de Oro del cine mexicano en su juventud. En exclusiva, la actriz nos contó cómo enfrentó este desafío y reveló que hay cosas de su vida que la conectan directamente con María Bonita.

¿Cómo llegó este proyecto a tu vida? Puedo decir que fue justo en el momento en el que lo estaba buscando porque, no me van a creer, pero desde que me hablaron supe que el proyecto era para mí, y es la primera vez que me sucede, que pienso que un personaje está hecho para mí.

¿Por qué? Porque hay muchas cosas que me conectan con María Félix, hay cosas de nuestras vidas que, de alguna forma, se cruzan: Sonora y mi madre, por ejemplo, porque al igual que María, mi mamá es sonorense y llegó a la Ciudad de México joven, y al igual que María, mi madre también es una mujer con muchos pantalones. Por eso entiendo muy bien cómo es el carácter sonorense, cómo son las mujeres de allá, y María lo tiene muy arraigado, entonces conecté con esas raíces; además nuestro cumpleaños también tiene una conexión importante, María nació el 8 de abril de 1914, y yo el 14 de abril de 1990.

Por cierto, te tocó personificarla en su etapa joven… Así es, me tocó darle vida en la etapa de los 16 a los 31 años, cuando María es adolescente, sale de su casa, y todo lo que pasa para llegar a la CDMX, y también la primera vez que se le acercan para proponerle hacer cine, ahora sí que me tocó hacer sus primeros pasos en el medio. El cine era otro universo para ella, nunca se le había cruzado por la mente y empezó su carrera como un juego, después se dio cuenta que le podía dar poder, y luego se volvió una pasión en su vida, su historia es fascinante.

¿Qué referencias tenías de ella para interpretarla? ¿Cómo te preparaste? Realmente tenía una referencia muy vaga, sabía que fue una mujer bastante dura y conocía más de su etapa adulta, de sus amores y de su libertad de ser y de pensamiento, pero justo antes de que me invitaran al proyecto, visité su museo que está en la colonia Álamos… descubrirla e investigarla me abrió un mundo completamente diferente sobre ella.

¿Qué descubriste al interpretarla? Que era una mujer, además de bella, muy inteligente, una lectora ávida desde muy chiquita, con todo y que en aquel entonces a las mujeres no se les permitía una educación más amplia, su familia tenía una biblioteca y a su papá le encantaban los libros, entonces, ella, desde pequeña y hasta grande le gustó leer, además logró ponerse a la par de las mentes más brillantes e importantes de su época: de pintores, artistas, poetas, políticos, todos la respetaban, era una mujer encantadora que tenía un tipo de magnetismo especial con la gente.

¿En algún momento sentiste temor de no lograr dar el perfil? Precisamente tres meses antes de empezar a grabar me sucedió, yo empecé a tomar clases de equitación porque sabía que María tenía una gran conexión con los caballos y yo quería entender esa conexión, y ¡me caí del caballo! Recuerdo que después de eso llegué a una clase con mi coach, Lisa Huertas, y ella me empezó a hablar de María Félix, y yo me desmoroné y le dije: “en este momento la siento tan arriba de mí, ¡me da miedo!”.

¿Cómo le hiciste para superarlo? Pues faltaban tres meses para empezar a grabar, y todo ese miedo me movió para esforzarme más, para leer y practicar más, para desayunar, comer y cenar a María, y no acepté un proyecto más. Creo que fue la primera vez que llegué al set segura, sintiendo que tenía al personaje, valió la pena la preparación, ahora puedo decir que fui la persona indicada para dar vida a María.

¿Qué fue lo que más trabajo te costó en ese proceso? ¡Todo!, porque por un lado fue confrontarme a mí misma: mis miedos, mi fuerza y mi propio carácter, sin contar lo que tenía que despertar para que María naciera en mí; y al mismo tiempo la cuestión física, sobre todo, la voz, realmente fue un reto enorme, un paquetote, y yo lo tenía que tomar con la disciplina, la responsabilidad y el esfuerzo que implicaba.