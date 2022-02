XHDRBZ se convirtió en realidad: Eugenio tendrá su propio canal, Derbez Channel

Con el estreno de ViX, la plataforma streaming de TelevisaUnivision, Eugenio Derbez es una de las figuras más importantes que llamarán la atención en las miles de horas de oferta de contenido, pues tendrá su propio canal, Derbez Channel.

Se trata de la consolidación de un proyecto que quizá vimos gestarse sin que nos diéramos cuenta, hace 20 años, en Televisa. Ocurrió en el verano de 2002, cuando se estreno el programa XHDRBZ, que emulaba a una cadena de televisión. Al iniciar y terminar la media hora de show, incluso decía que Televisa cedía su señal para transmitir los sketches de Derbez.

Ese programa se dio meses después de otra decisión histórica que tomó Eugenio Derbez en una época en la que era impensable pisar TV Azteca sin que hubiera consecuencias en Televisa. Pero el 11 de enero de 2002, el actor llegó a la televisora del Ajusco para sentarse en la sala de 'Ventaneando' con Pati Chapoy.

Hace tiempo, Derbez recordó: "Yo estaba en ese entonces intentando hacer mi carrera fuera de Televisa, fue mi primer intento de independizarme. Me acuerdo que cuando estaba en la puerta de TV Azteca, recibí una llamada de un muy alto ejecutivo diciéndome que no fuera, le dije que estaba en la puerta, no les puedo hacer eso, no lo puedo cancelar la última hora. Estando en la puerta de TV Azteca, me llamaron.

"Después de ahí las cosas se arreglaron (con Televisa). Me fue bien, nunca me he querido enemistar con nadie. Respeto mucho a cada empresa y trato de crecer", dijo.

Poco tiempo después comenzó XHDRBZ, el 15 de julio de 2002, y terminó hasta el 10 de marzo de 2004. Cada sketch era como un programa de televisión independiente, y ahí pudo hacer gala de decenas de personajes que hicieron historia.

Ahora es una realidad: Derbez Channel o Canal Derbez, estará lleno de contenidos de Eugenio, además de otras propuestas que él mismo autorizará. En la presentación de ViX, se informó que la plataforma tendrá a "uno de los artistas más prolíficos y populares de Latinoamérica, el icónico Eugenio Derbez, que nos ayudará activamente a comisariar el canal".

Derbez ya había comentado: "Me ofrecieron tener el 'Derbez Channel'. Me emociona porque no sólo voy a poder producir para mi audiencia en español, también porque voy a tener la posibilidad de pasar mis propios programas, no sólo 'La Familia P. Luche', también los programas que hacía con los 'sketch' desde 1994 con personajes que ya ni me acordaba que había hecho".

"También voy a poder programas contenido que no sea mío. Si veo algo que me gusta de comedia de cualquier parte del mundo, podré decidir incluirlo, va con el sello Derbez", aclaró, además de que no dejará sus proyectos de películas en idioma inglés.

