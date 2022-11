Vuelven los ex presidentes a "El Privilegio de Mandar"

"El privilegio de mandar" tuvo el privilegio de reunir nuevamente a los cuatro más recientes ex presidentes de México en una sala en la que Fox aprovechó el momento para soltar un chistorete: "A mí me gusta mucho el cine, por eso me dicen el 20th Century Fox".

Salinas, por su parte, reveló qué hacen cuando se reúne esta pléyade de políticos mexicanos.

"Es un gusto cada que reúno con los compatriotas ex presidentes, desde jugando Turista, apostando a los caballos".

"El Privilegio de Mandar" estrena episodios cada lunes en N+ Media y Vix en el de esta semana se abordan temas como la marcha en defensa del INE.

Claudio Herrera, quien interpreta a Calderón y además también colabora con los guiones, explica que el trabajo de los sketches se hace con base en lo que sucede en la vida política de México.

"Hay que estar viendo diferentes noticias y leyendo el twitter que ya es otra fuente de información".

