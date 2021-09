"Vendíamos chácharas en el tianguis": 'Los Chiquillos de Hoy' y sus historias de superación

El reality Los chiquillos de Hoy no sólo nos ha demostrado el talento y las capacidades artísticas que tienen los niños participantes, sino que también ha sido el espacio perfecto para que cada pequeño inspire con su historia a otros en sus casas. La superación, el esfuerzo, el sacrificio y, sobre todo, los sueños en grande, identifican a estas futuras estrellas que con su fuerza escénica han conquistado al televidente. Algunos se han formado desde que estaban en el kínder, jugando con sus amiguitos a ser cantantes, mientras otros luchan ante las dificultades económicas para adentrarse en el difícil mundo del espectáculo.

En TVyNovelas te presentamos a cinco niños, entre los más populares, que cuentan cómo han llegado a la semana final del programa que produce Andrea Rodríguez para Televisa.

“Vendíamos chácharas en el tianguis”- Julio

Edad: 5 años / Disciplina: baile / Equipo: Los chiquinenes / Padrino: Paul Stanley

En su audición lloró porque no quería irse al equipo de Paul Stanley, aunque su mamá, Nancy Cervantes, explica que su hijo Julio no entendía bien de qué se trataba el reclutamiento de talentos y que imaginaba que debía irse a vivir a casa del conductor de Hoy. Este pequeño despierta ternura cada vez que presenta su espectáculo, consiguiendo el aplauso de los jueces que valoran su disciplina y preparación.

“Lo bailarín lo trae desde mi pancita. Fue el pilón, nació morado pues no respiraba al nacer, y cuando estaba en mi barriga ya se movía y me pateaba mucho”, manifiesta la mamá del bailarín que se dedica, junto con su esposo, a realizar coreografías de 15 años en una pequeña academia que se vio afectada con los estragos de la pandemia. La falta de eventos y celebraciones los obligó a buscar el sustento de otra manera.

“Para sobrevivir vendimos chácharas, ropa, zapatos, en el tianguis de Haciendas de Tizayuca, hasta Julio nos acompañaba en el mercado informal. Vivimos en Hidalgo, nos venimos a las 4 de la mañana para poder estar en el programa; gracias a Dios hay algo de trabajo porque han vuelto los eventos y con eso solventamos los gastos del niño. A veces él no viene a los ensayos por lo económico, pero practica en la casa”, recalcó Cervantes sobre el pequeño que estudia tercero de kínder.

“Me ha cambiado la vida” - Regina

Edad: 12 años / Disciplina: Canto / Equipo: Los chiquieléctricos / Padrino: Lambda García

Ella es la niña del “gracias”. Repite esa palabra que abre puertas una y otra vez, tanto, que los jueves han aplaudido su educación y su gratitud frente a las cámaras. Regina Mendoza tiene 12 años, egresó del CEA en 2020 y se ha convertido en una de las participantes favoritas de la audiencia que sigue Los chiquillos de Hoy. Ha estado sentenciada tres veces, y en todas se ha salvado porque obtiene la mayor cantidad de votos, pasando de inmediato al siguiente filtro. Su madre, Cynthia Rivera, la describe como una niña excepcional que se entrega con disciplina en cada proyecto que emprende, formándose desde los cuatro años en diversas disciplinas ligadas al entretenimiento.

“Yo soy publicista, mi hermano Arturo era de los publicistas más importantes de México y murió en el accidente aéreo con Jenni Rivera, entonces mi hija ha crecido en esto, porque aunque me dedico más que todo al regional mexicano, ella ha podido estar cerca del medio y desde muy niña se ha apasionado con el canto y la actuación”, expresa la RP que trabaja con Banda El Recodo. Esta oportunidad representa para Regina su primera vez en televisión, por lo que ha aprovechado para pulir sus habilidades escénicas y crecer como artista integral.

“Este programa me ha cambiado la vida, me ha llevado a creer más en mí y a confiar en mi talento. Me ha dejado los mejores amigos y a un padrino que me impulsa a luchar por mis sueños. Yo supe lo que quería ser de grande cuando mis padres me llevaron a una obra de La Sirenita y descubrí que, definitivamente, esto es lo mío”, nos dijo la pequeña estudiante de sexto grado de primaria que admira a Danna Paola y espera ser una actriz y cantante que deje huella en los corazones de los mexicanos.

“Quiero hacer teatro musical” - Kathia

Edad: 8 años / Disciplina: baile / Equipo: Los chiquilocos / Madrina: Mariana Echeverría

Su papá, Alejandro Sosa, la enseñó a bailar en fiestas y eventos familiares, pues desde que era una bebé se emocionaba sólo con escuchar la música y empezaba a moverse. Samantha Fernández, madre de Kathia, asegura que su hija le está echando todas las ganas para, junto con su pareja de baile, Ian, conquistar un lugar privilegiado en la competencia. “Con la pandemia no la hemos tenido fácil, pues tuvimos que irnos a Tuxpan porque su papá consiguió un trabajo por algunos meses, y al regresar a la Ciudad de México surgió la oportunidad de que nuestra hija se integrara a la competencia que ha sido una alegría para toda la familia”, dice la progenitora de la chiquilla que creció en Nezahualcóyotl, pero ahora se mudará a la alcaldía Cuauhtémoc.

Por su parte, la estudiante de cuarto grado de primaria refiere que tiene muy claras sus metas: “Quiero hacer teatro musical, bailar y actuar en un escenario, eso es mi sueño, por eso estoy trabajando muy duro y sé que lo voy a lograr”. Kathia vive con sus padres, su hermanita de dos años y su bisabuela, quien ha sido un pilar en su crianza. Conoció a Ian el año pasado cuando se inscribió en la academia de baile que dirige el papá de quien ahora es su pareja en el escenario de Televisa.

“Vivo de los aplausos” - Ángel “Centavito”

Edad: 9 años / Disciplina: Canto / Equipo: Los chiquinenes / Padrino: Paul Stanley

Cuando Kalimba lo escuchó cantar, lo invitó a uno de sus próximos conciertos para hacer una colaboración. Ese momento fue mágico para Ángel, el popular Centavito de Los chiquillos de Hoy, quien agradece que figuras como el OV7 valoren su potencial. El intérprete llegó a la competencia luego de convencer al jurado con el tema La de los hoyitos, de Pedrito Fernández; desde entonces ha defendido su lugar, destacando por su voz y porte en el escenario.

“A los dos años no hablaba, pero ya balbuceaba, intentaba cantar. Supimos desde siempre a lo que se dedicaría, y ahora es el alma de las fiestas; desde chiquito tenía que hacer algo para que la gente lo aplaudiera. En todos lados a donde vamos canta”, acota su madre, María Sotelo. Centavito es fiel admirador de Pedro Infante, ha visto sus películas, escucha sus canciones en YouTube y tiene un libro de 1957 que le regaló su papá en el que está toda la historia del ídolo mexicano.

“Todo se ha dado de manera natural, es un talento nato. Me gusta mucho cantar y vivo de los aplausos. Agradezco los consejos de Paul Stanley, él me dice que haga mío el escenario, que integre más movimientos y haga caras”, confiesa el pequeño estudiante de quinto grado de primaria, aficionado a las materias relacionadas con la Historia, quien sueña con ser cantante, actor y abogado. Su madre lo ve con mucho futuro en el espectáculo, y por eso espera que este programa represente un trampolín para que el público conozca las destrezas de su galancito.

“Bailar me hace completamente feliz” - Sergio

Edad: 12 años /Disciplina: Baile / Equipo: Los chiquieléctricos / Padrino: Lambda García

Mientras era un pequeñín observaba a su hermana mayor en sus clases de gimnasia, hasta que, finalmente, Sergio Barberi terminó haciendo lo mismo. De esta manera empezó su gusto por el arte y una formación que lo llevó al escenario del Foro 16 de Televisa San Ángel. El niño de los chinos no es nuevo en esto del baile, pues desde los ocho años lo estudia y ha perfeccionado sus pasos en la Academia Danza 3, donde es uno de los mejores alumnos. Con su estilo y sorprendentes acrobacias, este talento de 12 años ha dejado boquiabiertos a los jueces, quienes siempre lo han arropado con favorables comentarios.

“Bailar me hace completamente feliz, y estar en este reality me tiene muy emocionado porque es una experiencia que me nutre y me enriquece en todos los aspectos”, asegura el también actor que participó hace cuatro años en el musical Billy Elliot.

“Nosotros lo apoyamos en todo, lo llevamos a sus clases, buscamos más oportunidades de crecimiento para él, lo respaldamos en todo lo que le guste. Yo siempre estoy detrás de él, soy más que su mamá, su compañera y su pilar. No me puedo quejar de mi hijo porque es muy buen estudiante, le gusta aprender, y aunque todo esto le ocupa mucho tiempo y a veces tiene que faltar, luego se pone al corriente y nos llena de satisfacciones. Sergio tiene una hermana de 16 años que también baila. Recuerdo que él la veía haciendo las rutinas de piso con música y él quería hacer lo mismo, se aprendía todas las coreografías. Su papá está muy orgulloso de él, no pensó que le gustara tanto y que lo hiciera de una manera profesional”, reveló Liliana Rosales, madre del bailarín.

¡SUSCRÍBETE A TVYNOVELAS!