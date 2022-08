VIDEO: La última bajeza y vulgaridad de Nacho Casano contra Ivonne Montero en 'La casa de los famosos'

Horas antes de que Ivonne Montero se convirtiera en la ganadora de 'La casa de los famosos' y se llevara los 200 mil dólares (4 millones de pesos) de premio, Nacho Casano realizó comentarios que se suman a la larga lista de insultos contra la actriz.

Ocurrió cuando Salvador Zerboni se preparaba de comer y dijo que tomaría dos rajas que le pertenecían a Ivonne Montero. Nacho Casano y Toni Costa hicieron comentarios donde brillaron el doble sentido, el albur, la vulgaridad y la misoginia.

Escúchalos:

Además de costarle duras críticas a Toni Costa en redes sociales, pues le recuerdan que él tiene a una hija con Adamari López, a quien le recomiendan alejarla de él, Nacho Casano también se llevó críticas por ser un "poco hombre" y misógino.

Y es que hay que recordar que durante el reality show, Nacho Casano terminó insultando a Ivonne Montero, al llamarla prostituta, y por si fuera poco, lo celebró como un gran triunfo con sus amigos dentro del reality.

Al reclamarle a Ivonne por cuestionar su sexualidad (pues él le propuso hacer un beso de tres junto a otro hombre, Lewis), Nacho comenzó a atacarla durante una cena: "Qué persona tan baja, tan patética, tan llena de odio, tan llena de esas cosas feas que lo tratas de maquillar, por eso tantas horas con el maquillaje quizás… para que no salga la cosa que traes dentro. Siempre tú la víctima de esta casa, ¿de verdad?".

Entre Nacho y Lewis, con quien se ha rumorado que tiene un amorío, celebraron junto a sus compañeros el haber humillado a Ivonne. Nacho presumió: "Le dije 'mierda de persona' por lo menos 50 veces. Le dije 'Llamarte mujer, no puedo, una mujer que no hace lo que tú haces, sacar tu cartel de víctima, tú estás con el jueguito. La gente te quería pero después de ver esta cosa patética no te van a querer más'.

"Cuando le dije prostituta no se inmuto porque le dije prostituta. Le dije 'No tienes dignidad, no sabes lo que significa esa palabra porque haces cualquier cosa por dinero y así habrás subido en tu carrera, ¿cuántas veces te habrás acostado por un papel?'", presumió Nacho Casano.

"Le dije cosas y no se ofendió ningún momento", celebró el actor que quedó en tercer lugar del concurso.