'Una familia de diez' estrena sexta temporada y llegarán a los 100 programas

En la casa de los López están de fiesta porque estrenarán la sexta temporada de Una familia de diez, y eso no es todo, se seguirán con la séptima temporada, con la que el popular programa de Televisa llegará las cien emisiones presentando divertidas situaciones que reflejan lo que sucede bajo el techo de un hogar disfuncional.

Jorge Ortiz de Pinedo, quien está al frente de este proyecto al lado de sus hijos Pedro y Óscar, asegura que han hecho esfuerzos inimaginables para ofrecerle a la audiencia entretenimiento y distracción, pues en tiempos de pandemia, las grabaciones deben realizarse bajo un estricto protocolo de seguridad y salud.

“Claro que ha sido complicado, pero en la producción hemos sido bastante cuidadosos con ese tema, nos hacemos pruebas PCR constantemente, hay lavabos en el foro, y a cada rato nos toman la temperatura. Creo que todos hemos sido responsables y evitamos a toda costa que el virus entre al proyecto”, afirmó el intérprete de Plácido López, quien actualmente graba la séptima temporada.

En los nuevos capítulos veremos cómo Plutarco, el hijo pródigo de Plácido, regresa a su casa luego de vivir una aventura increíble y surrealista, mientras Martina (Mariana Botas) amenazará con dar a luz en cualquier momento, metiendo a sus familiares en aprietos. Por si fuera poco, el tirano, cruel y despiadado de don Justo (Alejandro Suárez), llegará al departamento diciendo que piensa quedarse a vivir con la familia López hasta que resuelva sus problemas con Hacienda.

DIVERTIDOS ENREDOS Mientras don Justo se encarga de hacerles la vida imposible, Licha (María Fernanda García) se hará pasar por doctora atendiendo a los clientes de la farmacia de Gertrudis, provocando que casi la metan a la cárcel (a Licha, no a Gertrudis). Los problemas se recrudecen con la inesperada llegada de Romualdo (Roberto Tello), quien ha regresado para reclamar a su hijo pretendiendo llevarse a Martina a los Estados Unidos.

Pero no todo será malo, ya que Plácido y Plutarco, ayudados por el resto de la familia, descubren las mentiras de don Justo y lo obligan a devolverles el trabajo. Los espectadores se sorprenderán con la aparición repentina de una hija perdida de Genaro, el antiguo, muy antiguo, “quelite” de Licha, quien llegará a reclamar el departamento, poniéndola en aprietos para evitar que eso suceda.

APARECERÁ UN INESPERADO PERSONAJE. La Nena (Andrea Torre), por su parte, consigue una beca para Victoria (Camila Rivas) y Justito (Tadeo Bonavides) en la escuela particular en la que trabaja, y las consecuencias serán terribles, como siempre. Plutarco y Gaby (Daniela Luján) volverán a convertirse en detectives privados al más puro estilo de La ley y el orden para investigar un misterioso crimen. Y Plácido estará a punto de ganar una “quiniela millonaria de fut”.

El público también conocerá a la mamá de Adolfo (Moisés Iván Mora); con ello, los López se enterarán de su oscuro y vergonzoso pasado. Las risas estarán garantizadas luego de que Plutarco y Gaby celebren su aniversario a su estilo, y Plácido reciba una noticia devastadora que podría afectar a la familia entera, pues se encuentran en riesgo de perder al único miembro que los mantiene a flote. Finalmente aparecerá un personaje inesperado, muy querido y de mucha nostalgia, en un crossover (interrelación de historias o personajes de diferente lugares) de antología para cerrar con un impactante final.

LA CLAVE DEL ÉXITO. Para Jorge Ortíz de Pinedo, la clave de llegar a los cien programas con las temporadas 6 y 7 está en no repetirse. “Siempre estamos creando nuevas situaciones para que los seguidores no se aburran. Admito que es un compromiso difícil de cumplir, pero hasta la fecha lo hemos logrado. Mantener el estilo de cada uno de los personajes también ha sido un desafío, porque el público está acostumbrado a la personalidad de cada uno y no les puedes cambiar su esencia”, expresa el creador de esta comedia basada en la obra española El casado casa quiere, original del dramaturgo madrileño Alfonso Paso.

