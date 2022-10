Un vil fracaso: bioserie de Chente con Jaime Camil decepciona y crítica la destroza

Cuando la peor telenovela del año en Colombia aplastó a El rey: Vicente Fernández se encendieron las alarmas en el canal Caracol y se declararon en crisis, pues no entendían cómo una muy mala versión de Hasta que la plata nos separe, transmitida por RCN, registraba más audiencia que el producto del que tanto alarde hacían. Si bien durante los primeros capítulos a la bioserie autorizada por la familia del cantante le fue, relativamente bien, luego los espectadores dejaron de ver la producción al encontrarse con una propuesta confusa y con defectos que la convirtieron en un verdadero fracaso. Definitivamente Jaime Camil (Vicente Fernández) y Marcela Guirado (María del Refugio Abarca “Cuquita”) no convencieron en su intento de interpretar estos personajes de la vida real que vivieron una historia muy dura cuando la pobreza y los rechazos eran parte del día a día. Ahora bien, en las plataformas digitales,tampoco ha alcanzado el primer lugar; la serie sobre un asesino serial eclipsa al Rey y lo deja sin corona ni trono. En TVyNovelas consultamos con expertos de la televisión, así como productores y escritores, quienes nos hablan de las fallas que tuvo este lanzamiento en Latinoamérica.

JUAN OSORIO OPINA:

El productor de Televisa, quien tuvo a cargo la realización de la bioserie El último rey, el hijo del pueblo, prefiere ser discreto a la hora de opinar, y en su lugar resalta la calidad que le dio al proyecto de 30 capítulos, divididos en dos temporadas. “Yo no podría hablar de un producto que no hice, entonces hablaría de mi producción, de lo que soy responsable. Realmente respeto a mis compañeros, sin embargo, creo que es muy importante señalar que no es fácil reproducir y hacer una serie con esos toques mexicanos, sobre todo haciéndole homenaje a un ídolo como es Vicente Fernández, con todas las circunstancias que se presentaron en su momento.

"Tampoco necesito defender lo que está bien hecho; lo que está mal, tampoco hay manera de defenderlo. Siento que la mejor opinión es la del público; a mí me llena de orgullo y me enaltece el hecho de que esa serie no haya rebasado la calidad de la que nosotros hicimos. Es que queda demostrado que una empresa que tiene tantos años en el género y que cuenta con un personal tan capacitado como Televisa, demostró que con poco tiempo hizo una gran propuesta. Yo quedé muy contento, muy satisfecho; espero tener la oportunidad de conocer a doña Cuquita y saludar a Alejandro, platicarle cómo fue mi idea y cómo hicimos la serie de su padre”.

OLGA WORNAT OPINA:

La argentina escribió el libro El último rey, del que se desprendió la serie realizada por Juan Osorio para Televisa. Ella manifiesta que a la producción de la plataforma de streaming y Caracol se le vieron las costuras por todos lados; además, las actuaciones no fueron convincentes. “Yo no pude ver más del segundo episodio. En Argentina, mi país, tampoco pudieron avanzar, pues me dijeron que no entendían de qué se trataba la serie. Aparte, interpretar a Vicente Fernández no es fácil porque se trata de un hombre con muchas facetas humanas, entonces se complica. Por eso fallaron, y es que, además, no hay un libro de base, no hay un guión atractivo, no había historia. No queda claro si es una comedia musical o un drama. Jaime Camil no canta; de hecho, ninguno de los artistas que interpretan a Vicente Fernández en las distintas etapas lo hace. Y no digo que todos tengan que cantar, pero por lo menos deben parecerse, y Jaime Camil no da; lamentablemente es un muy buen actor de comedia, pero quizá no calaba en el papel de Vicente Fernández”.

"La fotografía no es buena, se nota que se hizo en un set virtual; cuando se recrea el concierto en la Plaza México, lo hicieron en un estudio, y se nota. No hay buena dirección, no hay un buen director de fotografía, la reconstrucción de épocas es fatal. Mi hija es vestuarista, y me dijo que el vestuario no era de época, pues se notaba el brillo de las telas; la ropa que usaba el niño en los años 40, no concuerda con la realidad de Vicente. Lo presentan bien vestidito, y Vicente no tenía para vestirse como se ve en la serie. Y Cuquita nunca hubiera estado vestida así, nunca se vistió sin brasier, con la espalda descubierta, usando un vestido rojo fuego, ¡esa no era Cuquita! Ella siempre fue una muchacha de Huentitán, muy católica, humilde, y Vicente tampoco la hubiera dejado. El secuestro del hijo tampoco está, siendo ese el golpe más fuerte al corazón que sufrió Vicente; él mismo lo dijo, que casi moría con los 121 días de secuestro de Vicente Jr.”.

Sigue el chisme:

Las primeras fotos de la boda de Maite Perroni y Andrés Tovar

Dulce María envía mensaje a Maite Perroni por no asistir a su boda

Las parejas de Lucía Méndez, incluidos los menores que ella