Tras muerte de actor, Osvaldo Benavides decide seguir filmando su película

Osvaldo Benavides marcaba en cuenta de Instagram cada día de filmación de "Noche de bodas", película en la que actúa y dirige también. Su co protagonista es Ludwika Paleta y tiene locaciones en Oaxaca.

En total, el cronograma de Benavides es de 25 días y el conteo del director y actor en sus redes sociales tuvo una noticia impactante ayer, cuando se supo que uno de los actores que participaban como extras murió ahogado en el mar durante un día de descanso.

La tragedia es aún mayor porque fueron tres los actores que decidieron ir a disfrutar del mar a pesar de, según un informe de la compañía productora Traziende, la zona registraba un fuerte oleaje. Uno de ellos murió, otro está desaparecido y el tercero pudo ser puesto a salvo.

En sus historias de Instagram, Benavides colocó una imagen en negro en señal de duelo por sus compañeros muerto y desaparecido, marcando el número 24 del día de rodaje. Es decir, que sólo faltaba uno.

Hoy por la mañana, Benavides colocó otro mensaje en el que anunció que el rodaje no se detendría por esa razón y que por el contrario, lo veía como una nueva oportunidad.

"El juego de la vida/muerte es un regalo. Siento amor, gratitud y fortuna. Voy a aprovechar cada segundo que me queda. Nada opaca las bendiciones que tenemos. Cada momento es una oportunidad para crecer, disfrutar y aprender a amar. ¡Así que a darle!".

Acompañó el mensaje con música de The Beatles: "All you need is love".

