Toñita se fue de boca y Latin besó a Ema: El opening de 'Campeón de campeones'

La emoción por la gran final de 'Las estrellas bailan en Hoy', en su edición de 'Campeón de campeones' provocó que el programa 'Hoy' iniciara con un espectacular número donde bailaron todos los conductores, jueces y concursantes.

Desde horas antes ensayaron arduamente y TVyNovelas tuvo acceso a los ensayos. Te mostramos algunas imágenes en nuestra cuenta de Instagram.

Así que la mañana de este 16 de diciembre llegó el gran día y el programa arrancó con un opening inolvidable, con la música de 'All I want for Christmas is you' de Mariah Carey.

Al inicio se pudo ver que Toñita se fue de boca pero el director de cámaras casi logra que nadie lo notara. Andrea, Galilea, Raúl y Arath bailaron junto a los jueces y conductores invitados, como Mariana Ochoa.

Al final, Latin Lover bailó junto a Ema Pulido, y finalmente se le cumplió su deseo de besar a la jueza de hierro. Mira todo el número:

