Toñita renuncia a 'Las estrellas bailan en Hoy': "No vale la pena"

Pese a que se perfilaba a ser una de las favoritas en la final de 'Las estrellas bailan en Hoy' pese a que le cambiaron a la pareja de baile, Toñita decidió renunciar a la competencia en medio de reclamos.

Así lo hizo en su cuenta de Instagram, donde la cantante publicó un video que grabó en el estacionamiento de Televisa, luego de abandonar los ensayos, visiblemente molesta.

"Mi gente bonita: he decidido retirarme del reality show. Ando lastimada, ando adolorida, y por más de que te rompas y hagas las cosas, pues no les parece. Entonces sinceramente, agradezco mucho pero ya exploté, ya me tengo que ir, es lo mejor para mí. Agradezco a todos los que votaron, no es de cobardes irse en este momento, más bien dicho, viendo las críticas de hoy te das cuenta de que nosotros con dolor y cuello y todo, hicimos las cargadas, no nos rajamos, y aún así no les parece. Entonces para qué continuar en un concurso donde no notan ni tu esfuerzo, ni tu dolor ni nada".

Toñita dijo: "La gente se ha burlado diciendo, cómo es posible que ande lastimada del cuello y baile así, pero no saben el dolor que traigo. No vale la pena lastimarse, estar mal, chingarse el cuerpo, porque no ven tu esfuerzo, las cosas que tú estás haciendo".

"Agradezco a toda la producción, pido una disculpa por retirarme así, pero para qué lastimarse y joderse más el cuerpo si los jueces no ven, y dicen que uno no le está echando ganas", admitió.

"Siempre he pensado que lastimarse y seguir trabajando vale la pena, pero en esta ocasión no. Estoy molesta, cansada, agotada, me duele la ingle, el cuello, el hombro, y aún así vengo y hago las cosas. Pero ya no me voy a lastimar. Prefiero mil veces que otra pareja se quede", dijo Toñita.

También le envió un mensaje a su compañero: "Lo lamento mucho Jorge, en verdad. No me gusta abandonar las cosas pero prefiero eso, a estarme lastimando y a estar viendo que me está afectando todo y no soy de palo, siento y soy trabajadora, pero hoy... ¡ya!".

Pero, ¿Qué tanto le dijeron los jueces en su último baile?

En realidad reconocieron que no hiciera cargadas. Andrea Legarreta resaltó: "Lo ideal sería que... no era necesario, donde no hubo cargada estuvo muy bien. Adoré la historia y me fascinó".

Latin Lover le dijo que con todas las lesiones, Toñita "bien podría ser luchadora profesional. Les tocó nu baile complicado, me refiero a la coreografía".

Ema Pulido le dijo: "No te creí nada, te mueves, eres una niña aplicada porque haces todos tus movimientos, pero sigo pensando que no dices nada con tu cuerpo; te desplazas de un lado para otro pero no llega a pasar gran cosa, o sea, perdón, pero el baile me tiene que transmitir algo.