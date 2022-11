"Toñita nos ganó por hacer drama, no por su baile": Silverio y Sugey explotan

Silverio Rocchi siempre ha sido honesto en los realities en los que ha participado. Por eso , cuando fue eliminado de "Las estrellas bailan en Hoy" no dudó en mostrar su enojo y, además, no lo niega sino que lo explica.

"Me cansé de ser el sonriente, el que nunca se molesta. La verdad sí estoy enojado. No nos merecíamos la eliminación, no merecíamos haber salido de esta manera", dice Silverio quien salió de la competencia junto con su pareja, Sugey Ábrego.

"Pero no hay culpables, soy una persona autocrítica y me voy satisfecho con lo que aprendí", remata.

Sugey está de acuerdo con Rocchi y tiene en la memoria reclamos muy puntuales contra los jueces.

"Desde que hicimos el fox trot merecíamos un diez. Luego, con el merengue pusimos muy alto el nivel de dificultad. Me voy con un mal sabor de boca porque los jueces nunca mencionaron las dificultades y el contexto de nuestro trabajo", dijo en relación a que ella estuvo ausente en dos emisiones.

Al ser eliminados, Rocchi y Ábrego perdieron por un punto contra la pareja de Toñita y Tony Garza.

Silverio tiene claro lo que pasó ya que considera que él y Sughey bailaron mejor que Toñita y su pareja.

"Que la otra pareja se quedara fue por drama, no porque tuviera un mejor desempeño".

Sugey está de acuerdo e incluso bromea: "Por eso yo le decía a Silverio que tuvo que haber hecho drama desde el principio".

Toñita, hace dos semanas, informó que su hija tuvo en episodio depresivo que la llevó al borde del suicidio y luego tuvo una fuerte pelea con Emma Pulido, una de las jueces más severas de "Las estrellas bailan en Hoy".

Silverio explica: "Yo prefiero que hablen de mí por mi constancia que por estar haciendo drama... y no hablo mal de mis compañeros, yo espero que la hija de Toñita esté bien, y te lo dice alguien que ha pasado por ahí y se ha reconstruido es algo delicado y fuerte".

Sigue el chisme:

Todo sobre la nueva temporada de 'Las estrellas bailan en Hoy': Campeón de campeones

VIDEO: Así se molestó Silverio Rocchi al ser expulsado de 'Las estrellas bailan en Hoy'