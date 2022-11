Toñita explota contra Ema Pulido, suelta groserías en 'Hoy', llora y luego pasa esto

Toñita explotó en vivo en plena competencia de 'Las estrellas bailan en Hoy' luego de presentarse con Tony Garza y no convencer a los jueces pese a que, aseguran, dieron todo en la pista de 'Campeón de campeones'.

Ema Pulido dijo: "Yo no les creo nada. Están tratando de hacer movimientos, pasos, están haciendo la lucha, pero están repitiendo movimientos que realmente no están ensayados con la emoción; eso se puede resolver en el ensayo, cuando se va practicando la emoción para que el músculo tenga la memoria. Este número debería terminar más arriba, debería ser más emotivo porque son dos gentes talentosas y con emociones, se tienen que atrever más".

Por su parte, Ariel López Padilla defendió la ejecución de Tony y Toñita, y dijo que en el foro sí se emocionaron. "No busco condescendencia, yo vi una pareja comprometida con su trabajo, son dos profesionales que se esfuerzan; ese proceso de resiliencia es el que tiene un cometidos", dijo el bailarín.

Sin embargo, tras las calificaciones todo explotó. Andrea Legarreta les dio un 8, Latin Lover les dio un 9, pero Emma Pulido les dio un 6. En ese momento, Toñita salió del foro y Galilea Montijo fue a perseguirla tras bambalinas.

Ahí, tirada en el piso y desconsolada, Toñita explotó: "No mames, no se puede. Ni siquiera sabe por lo que pasó uno este pinche fin de semana. Perdón, mi hija trató de suicidarse, si eso tenía que decir, se lo digo. Y no sabe lo culero que es estar en un hospital sin comer, no sabe lo que es estar sola sin una pareja que esté ahí contigo para cuidar de tu hija. Si a usted no se le mueve el corazón entonces vale madre su vida".

Por su parte, Tony Garza también se fue contra Ema Pulido: "Si a esa señora, una persona bailando, con los sentimientos a flor de piel, no la mueve, entonces no la va a mover nada en este mundo. Perdón, la admiro y respeto su . Pero si dos artistas con el sentimiento a flor de piel y dejando el alma en la pista, no la mueve, entonces no la va a mover nada a esa señora".

Más tarde, Toñita se disculpó con el público y dijo que no quiere hacerse la víctima, al contrario, trató de guardar sus emociones pero finalmente se detonaron. Recordaremos que hace poco confirmó que se está separando de su pareja además del intento de suicidio de su hija.

Ema Pulido opinó: "Quiero decir que en verdad hablé de los regalos que te da la danza y a ella le está regalando muchas cosas. Pero yo califico lo que veo ahí. A ella no le interesan mis problemas, ni los de Latin ni de nadie... No es que no me interesen, respeto mucho su trabajo, con la calificación que yo siento que es justo, yo, Ema Pulido. Lamento mucho que pase por sucesos tan graves, pero no los podemos mezclar. Si los quiere hacer público, que lo haga, pero nada tiene que ver con su trabajo, que va muy bien, porque tiene dos temporadas que se ha defendido y ha trabajado bien, pero hay que trabajar más, como en la vida".

