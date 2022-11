Toñita está muy enojada: "¡Ema Pulido es una racista y rencorosa!"

La indiferencia de Ema Pulido ante las coreografías que presenta Toñita en Campeón de campeones hacen explotar a la llamada Negra de oro, quien a través de TVyNovelas acribilla a la maestra con sus fuertes confesiones.

“Creo que el público ha visto que sí hay cierto rencor de ella hacia nosotros, se nota en sus calificaciones, se nota al expresarse de uno. Pienso que hay una preferencia, pero ahora que el público nos dio otra oportunidad para seguir en la competencia, preferimos no fijarnos tanto en los comentarios de la señora, ya sabemos que nos va a poner un 5, un 4, un 3, un 2, lo que importa es que la gente vea que estamos creciendo de nivel porque ellos son los que deciden”, dijo la exacadémica que el pasado jueves salió corriendo del foro mientras se quejaba por la actitud de Pulido.

Según contó en plena transmisión, se encontraba muy afectada por el intento de suicidio de su hija, quien además, estuvo hospitalizada.

“SÓLO YO TENGO EL VALOR DE DECIRLE SUS VERDADES”

“Hoy ya estoy más tranquila, estoy más relajada, me dio gusto mentar madr… ayer porque me desahogué de cierta manera, entonces, como dice Cinthia Aparicio: ‘Borrón y cuenta nueva’, vamos a continuar”, aseguró el viernes luego de salvarse de la eliminación ante la salida de Silverio y Sugey. Sin embargo, pese a la serenidad que mostró un día después de estallar en el programa, Toñita mantuvo su posición respecto a las calificaciones que recibe por parte de la Juez de hierro.

“El rencor que ella siente hacia mí es porque yo tengo el valor de responderle y decirle sus verdades. Hoy, yo no quería ofrecer disculpas, porque pienso que una persona que te aporta y te enseña es merecedora de respeto, pero alguien que te minimiza, que ve tu cuerpo, tu estándar y todo eso, pues eso no merece un respeto. Todas las cabezas piensan distinto. Yo soy de las personas que me caigo, pero cuando me levanto lo hago con más fuerza”.

“A LA MAESTRA LE BRILLA LA CARA CUANDO VE A JORGE”

¿Del 1 al 10, qué tan injusta ha sido Ema? La cantante respondió que quizás un 9, porque, aseguró, hay favoritismos. “A nadie se le ha permitido que vuelva a hacer la cargada que les salió mal, solamente a Ferka y a Jorge, entonces eso habla de un favoritismo, hasta le brilla la cara cuando ve a Jorge, ¿cuál es la diferencia?, ¿Que nosotros somos morenos?, ¿es racismo? No sé, pero sí lo hace evidente y creo que está mal”.

Ante las críticas de quienes piensan que Toñita ha magnificado sus problemas, se defendió de esta manera: “Recuerden que estamos en un reality, yo no puedo controlar las cámaras, todo explotó en el momento en el que tenía que explotar, muchos dicen que me hago la víctima, pero estar en un hospital sin comer, después de un golpe en la quijada, con frío, porque llevaba ropa deportiva, no poderle hablar a un ser querido, no poder pedir ayuda a ningún hermano, y estar sola con tu hija hospitalizada, créeme que me encantaría decir que es falso, pero yo lo estoy viviendo, se me juntó todo, en un mes, la separación, lo que le pasó a mi hija”.

“DECIRME QUE TENGO LA PANZA AGUADA NO ME APORTA NADA”

La mejor terapia que puede recibir Toñita en este momento es el reality que produce Andrea Rodríguez. “El trabajo me está sanando, por eso me molesta que me digan que no sintieron nada. Lo del jueves no fue un ataque de ansiedad, fue coraje y frustración de ver que estoy entregando el alma y no lo toman en cuenta. Yo antes era más tiesa, no hacía cargadas, ahora que estanos haciendo limpias las cosas, aún así no le gustan. Además, decir peyorativos como gorda, celulítica, nalga aguada, panza aguada, eso a mí no me aporta como concursante, me demerita y no me motiva, me hace sentir insegura. Me paso esto el sábado, ¿dije algo?: No, si hubiera querido hacer drama llamo a la producción para que llevaran cámaras, pero preferí guardarme mi dolor, yo no dije nada. A los corazones de piedra no se les puede hacer sentir nada”.

