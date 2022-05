Toñita confiesa padecer depresión, ¡pero arrasa con Chao en 'Las estrellas bailan en Hoy'!

La gran sorpresa de la segunda semana de 'Las estrellas bailan en Hoy' fue Toñita y Chao, la pareja que logró arrancar el primer 8 de calificación de la maestra Ema Pulido, quien a otras parejas llegó a calificar con 3.

Debido a situaciones en los ensayos, Toñita confesó que padece trastorno mixto de depresión y ansiedad. "Llega la ansiedad y no hay broma, pero cuando llega la depresión, hay broncas".

"Empieza ese pensamiento negativo de 'lo estás haciendo mal', 'la gente se va a burlar'... Quiero que me vean grande y me está costando mucho. Me voy a levantar y voy a salir con más ímpetu y más ganas que nunca".

Pero Chao y Toñita llegaron con un charlestón, ritmo que no dominaban, y simplemente se apoderaron de la pista. Latin Lover y Andrea Legarreta les dieron 9, mientras Ema Pulido les dio un 8, llevándolos a la cima de la tabla de posiciones, con 26 puntos.

Andrea Legarreta les dijo: "Qué gran número, es lo que mas me ha gustado de todos los bailes. Toñita, eres el vivo ejemplo de que no sabemos cuál es la carga que trae cada uno, nunca sabemos, por eso siempre hay que ser amables, atentos... Chao es un caballero, fue verdaderamente hermoso, siéntanse orgullosos. Cuando quieren hacer un sketch, así se cuentan las historias, bailando de verdad".

Latin Lover resaltó que vio "una energía necesaria, no desbordada. Fue una buena interpretación. He visto parejas que en su primer presentación nos sorprendieron y luego se desinflaron, el chiste no es llegar, sino mantenerse".

En tanto, Ema Pulido aplaudió que, aunque hay errores, sí dijo "wow"... Es el primer número que veo realmente que está sencillo, pero hecho con entusiasmo, el grado de dificultad... esos malabares de Chao, dices ¡wow! Vimos esa chispa".