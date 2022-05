Todo sobre '¿Tú crees?', el spin-off de 'Una familia de diez' con Daniela Luján y Ricardo Margaleff

El Foro 5 de Televisa San Ángel se convirtió en un colorido y popular supermercado en el que Gaby y Plutarco, personajes de la comedia Una familia de diez, tendrán su propia historia en la que estarán acompañados por actores como Ingrid Martz, Pierre Angelo, Luis Manuel Ávila, Lenny Zundel, Natalia Madera, María Alicia Delgado, Melissa Hallivis, Adriana Moles y Lalo Palacios.

Pedro Ortíz de Pinedo, junto con su padre, Jorge, producen ¿Tú crees?, una divertida serie que protagonizan Daniela Luján y Ricardo Margaleff, quienes ya graban los 13 capítulos de la primera temporada.

PROTAGONIZA DESPUÉS DE 20 AÑOS “Este es un spin-off que estamos haciendo para extender el universo de la serie más popular que tiene Televisa, en el que veremos a Gaby y Plutarco trabajando en un lugar muy particular con unos empleados muy peculiares. Nosotros pensamos en estos personajes porque están igual de posicionados que todos los de Una familia de diez, pero su forma de actuar y desarrollarse nos brinda la posibilidad de contar sus peripecias en otro programa”, explicó Pedro desde el set de Almacenes Patito, creado en la ficción con algunos alimentos y productos reales de la despensa que cada semana se van cambiando y donando a los trabajadores de la producción.

Con la serie, Daniela Luján vuelve a ser protagonista después de 20 años, cuando sustituyó a Belinda en la telenovela infantil Cómplices al rescate, por lo que el proyecto le genera mucha emoción e ilusión. “Estamos muy contentos de que Plutarco y Gaby puedan explorar otras situaciones, los sacamos del departamento y ahora se tendrán que enfrentar a otras responsabilidades. Será la primera vez que Gaby trabaja, se empodera, luchará por sacar adelante a su familia junto con su príncipe, y es como un paso a la madurez, porque finalmente ellos son como dos niños grandotes”, contó Daniela.

RENUNCIÓ A ME CAIGO DE RISA La actriz de cabello rubio y ojos verdes asegura que en estas dos décadas que transcurrieron desde el 2002, nunca estuvo desesperada por regresar al primer crédito: “Lo que a mí me gusta es trabajar, me apasiona contar historias, sea cual sea el rol que integre ese universo. Eso del famoseo y el estrellato es otro rollo, no es lo mío; es que ni siquiera al comienzo de mi carrera fue mi objetivo. De hecho, desde chiquita decía que no quería ser una estrella, porque las estrellas se apagan. Ahora veo que mi Dani del pasado tenía razón”.

Ricardo Margaleff tuvo que renunciar a Me caigo de risa para incorporarse de tiempo completo a ¿Tú crees?; sin embargo, el actor no se arrepiente porque lo está disfrutando al máximo. “Imagínense lo que es trabajar con estas dos mentes maestras que son el señor Jorge Ortíz de Pinedo y su hijo Pedro. Desde que nos plantearon la creación de una nueva historia para nuestros personajes nos entusiasmamos mucho porque sabemos que es un éxito asegurado.

Aquí veremos cómo Gaby y Plutarco forman su propio hogar, pero se dan cuenta de que no tienen dinero para comer, por lo que deben buscar trabajo, y llegan a este almacén en el que encontrarán otra divertida familia. Yo creo que vamos a complacer a todo tipo de audiencia, con la esencia de los personajes intacta y con un guión maravilloso escrito por Oscar Ortíz de Pinedo”, detalló Margaleff.