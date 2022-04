Todo sobre 'Las estrellas bailan en Hoy 3' y cómo elige la productora a las nuevas parejas

El público lo pedía, y muy pronto será complacido con una nueva temporada de Las estrellas bailan en Hoy, el reality show del programa matutino de Televisa que reúne a los famosos en la pista para medir sus habilidades y destrezas con un panel de jueces que los llevarán al infierno o a la gloria. Andrea Rodríguez vuelve a ser la productora de este exitoso formato que llegó en 2021 para refrescar la pantalla y fortalecer la imagen de algunos rostros que comienzan a despegar en el espectáculo.

Ahora la audiencia disfrutará de los mejores enfrentamientos, grandes bailarines y la polémica que no podía faltar. Porque si algo promete la creadora de este proyecto, es mucha controversia y las disputas que tanto gustan al televidente.

¿Cómo van los preparativos de la tercera temporada de Las estrellas bailan en Hoy? Ya estamos superavanzados; empezamos el 2 de mayo con nuestra alfombra roja. Traemos unas parejas espectaculares, llevamos casi mes y medio platicando con ellas porque, justamente, una de las cosas que es muy importante dentro del reality son los personajes. Entonces creo que se está armando bien, pienso que es gente que el público va a querer y le va a gustar.

¿Cuántas parejas son? Serán 10 parejas, empezamos a ensayar después de Semana Santa y el reality durará 10 semanas.

¿Los jueces serán los mismos? En esta ocasión no estará Lola Cortés. En su lugar tenemos a la maestra Ema Pulido y tendremos igual a nuestra juez de caramelo, Andrea Legarreta; estará Latin Lover, y luego, los viernes habrá un juez invitado, pero eso aún lo estamos armando.

¿La dinámica seguirá igual? Es muy parecida, vamos a incorporar algunos elementos. Queremos seguir haciendo el boomerang de parejas que ha funcionado muy bien. Y a mediados planeamos tener una dinámica en la que los participantes traigan, ya sea a su pareja, a un amigo o a un hermano que también sea famoso. Eso les haría ganar puntos extra en la competencia.

¿Estás satisfecha con el equipo que has logrado? La verdad es que estamos muy contentos; te puedo decir que el casting se dio de una manera muy mágica porque hemos estamos buscando variedad. Tenemos grandes estrellas, algunos que regresan a la televisión, otros con cuerpazos, hombres muy guapos, mujeres muy guapas y gente polémica. ¡Ay Dios! Hay como cuatro personajes que son muy polémicos, y seguro encenderán los ánimos en el show.

¿Cómo hiciste para decidirte por unas parejas y no por otras? Parte del proceso de Las estrellas bailan en Hoy es que empezamos a ver los targets, entonces hacemos una lista que sobrepasa los 80 nombres. Los ponemos en fotos y los clasificamos en categorías; por ejemplo, tenemos el lado de los hombres guapos, y por otra parte, mujeres divertidas, entonces de ahí vamos eligiendo y tenemos nuestra primera opción, luego la segunda...

¿Piensas involucrar otros ritmos que no se hayan visto en las otras temporadas? Tendremos todo. Por supuesto que comenzamos con los clásicos, pero ya luego vamos avanzando y les ponemos más retos. La segunda temporada fue mucho más dura que la primera; yo creo que en ésta, teniendo a la maestra Ema Pulido, será bien ruda.

¿Qué le aporta Ema Pulido al formato? Estuve platicando con ella mucho tiempo, y una de las cosas que me decía es que a ella no le gusta ser grosera, aunque sí admite que es dura a la hora de decir la verdad. Entonces me prometió decir las verdades como ella las dice, sin filtro. Tampoco es que vaya a ser agresiva, simplemente dirá lo que le salga en ese momento.

¿Es muy agotador hacer este programa? ¡Mucho! Es muy desgastante. La gente me preguntaba por qué no arrancamos antes, pero imagínate, el casting es complicado, obviamente es difícil encontrar a personalidades que estén convencidas y que acepten el reto. Una vez que ya tenemos fichadas a las parejas, comienza la preproducción, modificamos la escenografía, que, aunque parezca que no se hacen muchos cambios, pues sí se hacen. También debemos checar los ritmos, las pantallas, los elementos visuales que hay detrás de los musicales...

"Después vienen las 10 semanas de competencia, y son exhaustivas porque arrancamos a las 8 de la mañana con los ensayos, y terminamos a las 10 de la noche todos los días. Al final, sí se lidia con egos, con las personalidades de cada quien. Nosotros nunca les prometemos un lugar, me preguntan si los vamos a aguantar, pero eso no depende de mí, sino de los jueces y el público, de la misma mecánica del programa. Yo no soy quien decide los que se van o los que se quedan.