Todo lo que debes saber de la octava temporada de 'Me caigo de risa'

En el Foro 2 de Televisa San Ángel todo es alegría, carcajadas y adrenalina. Ahí se armó el set donde se graba la octava temporada de Me caigo de risa, programa a cargo del productor Lalo Suárez, quien refresca su propuesta con más juegos, otros integrantes de la llamada Familia disfuncional y los más arriesgados invitados que se atreven a desafiar a estos hermanos con un toque de locura.

Bajo la animación de Faisy llega este innovador concepto a la pantalla del canal 5 este lunes 31 de enero a las 20:00 horas con el eslogan “Diversión infinita”, haciendo referencia a lo que se encontrará el público cuando encienda la tele.

Lalo, ¿con qué sorprenderás a la audiencia en esta nueva temporada? Con juegos nuevos, como siempre; van a ver a personajes que regresan a la Familia disfuncional, como es el caso de Gaby Platas, quien no estuvo en la temporada pasada porque andaba en novela. También vuelven Michelle Rodríguez, Poncho, Jerry, Ari, Regina Blandón, que son los que van y vienen porque, afortunadamente, tienen muchos proyectos. Así que ahora estamos completos, y creo que, como siempre, es un reto hacer que este programa siga funcionando después de ocho años.

¿Ha sido complicado grabar este tipo de formatos con los protocolos que impone la pandemia? ¡Claro! Pero no hemos parado. Nosotros fuimos de las primeras producciones que regresaron después de la pandemia; recuerdo que volvimos en agosto de 2020 a hacer la sexta temporada. Luego, en 2021, hicimos la séptima, y ahora estamos grabando la octava. En el foro, por ejemplo, teníamos como público a más de 200 personas, ahora caben 56, con la sana distancia, acrílicos, cubrebocas… Porque es esencial el público, pero también tenemos que cuidar a nuestro equipo.

En cuanto a lo que son estos juegos nuevos, ¿de qué se tratan? Pues nosotros tenemos divididas las dinámicas de Me caigo de risa en tres, las que son físicas, las que son de agilidad mental y las que son de improvisación. Entonces, casi siempre tratamos de desarrollar dinámicas de los tres tipos, con eso combinamos los programas y logramos que haya variedad. Siento que a la gente le va a gustar y, como siempre, va a poder jugar desde su casa. Básicamente todos los juegos están; creo que nos vamos renovando, nos actualizamos, pero de repente traemos uno de la primera temporada y así vamos alternando.

¿Tendrán invitados como antes? Por supuesto, tendremos invitados famosos. Van a estar aquí Albertano, Erika Buenfil, gente que le gusta hacer Me caigo de risa. También buscamos caras nuevas que no han estado en el programa, como Karol Sevilla, Daniel Sosa, Mau Nieto, gente que está fuerte en redes, conocida y que pensamos puede aportarle mucho al proyecto.

En ocho años, ¿cuál ha sido la clave para mantenerte firme en el gusto del público? Yo creo que la clave es siempre renovarnos para que la gente no diga que le estamos ofreciendo lo mismo. Eso es importantísimo, pero siento que más allá de eso, lo que nos ha mantenido firmes es que la gente adoptó a los hermanos disfuncionales como parte de su familia, lo puedes ver en la calle cuando se los encuentran, porque es un programa que lo disfrutan en familia, se sientan tres, cuatro personas a jugar.

¿Es difícil conseguir el primer lugar de preferencia a pesar de la competencia? Es difícil en cualquier programa, pero creo que este es uno que la gente quiere ver, que lo ha hecho suyo en casa, y siento que nos hemos sabido dosificar sin llegar a cansar al público.

Había el rumor de que Me caigo de risa se iba para TV Azteca, ¿de dónde salió eso? No tengo idea; según entiendo, en TV Azteca compraron un formato de la misma compañía que distribuye Me caigo de risa, y de ahí salió, pero ya saben, un rumor se vuelve más grande cada vez que alguien lo cuenta, es como una bola de nieve. Pero Me caigo de risa está en Televisa, es de Televisa y hasta el nombre nos pertenece. La relación que tenemos con Endemol y con la productora francesa es de primera; de hecho, somos el país que más juegos ha desarrollado en el mundo, y esos ya están en el programa original.

¿Cuántas emisiones tendrá la octava temporada? La empresa está viendo cuántos van a ser; nos habían pedido 42, ahora evalúan si son 35 o 38. Entonces creo que vamos a terminar haciendo el programa número 300 al final de esta temporada.

