Todas las Gloria Trevi en FOTOS. Estas son las actrices que encarnarán a la cantante

Luka, Valentina, Lu, Regina y Scarlet. Estos son los nombres de las actrices que interpretarán a Gloria Trevi en la bioserie que, producida por Carla Estrada en Televisa, contará la vida y trayectoria de la cantante.

"Quiero agradecerles por acompañarme en este viaje porque es la primera vez que voy a contar mi vida y ustedes me van a encarnar", dijo Gloria Trevi a través de un video.

Luka Montellano es una niña de 6 años, cuyas apariciones serán básicamente a través de flashbacks en los que Trevi recuerda su infancia.

Valentina Delgado tiene 11 años y ya tiene experiencia en las bioseries ya que interpretó el personaje de Livia (es decir, Sylvia Pasquel de niña) en el programa que recreó la vida de Silvia Pinal.

Lu Rossette será la Gloria adolescente, la que por primera vez entra en contacto con la música de manera más profesional de la mano de Sergio Andrade. Lu ha sido modelo desde bebé y tuvo una participación en la serie "Los elegidos".

Regina Villaverde. Es una actriz para quien esta bioserie es su primera gran oportunidad. Carla Estrada, la productora, señaló que fue elegida de entre miles de jóvenes que querían intepretar a Gloria en esta etapa que es el despegue de su carrera.

Scarlet Gruber. "Me he preparado, he luchado por salir adelante y por darme un puesto en este medio que es una montaña rusa de emociones. Hoy actuó desde el amor, no desde el miedo. Hoy me enfrento a la vida con poder y esperanza sabiendo que lo mejor esta por venir, y que nunca bajaré la cabeza ante lo que siento que merezco", escribió la actriz venezolana al anunciar que ella será la Gloria Trevi más actual.

Glora Trevi, en el video de agradecimiento, señaló: "Ustedes me van a encarnar y sé que para algunas de ustedes no va a ser nada fácil. Hay algunos mementos en que van a derramar muchas lágrimas pero tambien hacer mucha música".

