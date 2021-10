Te presentamos a las parejas: Ellas y ellos son 'Las estrellas que bailarán en Hoy'

Después del éxito obtenido con la primera temporada de Las estrellas bailan en Hoy, Televisa le apuesta nuevamente a este reality, y ahora el canal estrena una nueva edición producida por Andrea Rodríguez dentro del programa matutino más visto de la televisión mexicana.

Once parejas se enfrentarán por el primer lugar de esta competencia que será evaluada por Andrea Legarreta, Latin Lover y Lolita Cortés. En entrevista con TVyNovelas, la productora del show nos da todos los detalles de este formato que ha revolucionado por completo las mañanas.

“SERÁN 10 SEMANAS DE COMPETENCIA” ¿De qué se trató el casting que vimos durante tres semanas en el programa? Todo surgió por la petición que me hicieron todos mis reporteros y colaboradores, quienes me preguntaron por qué no los había tomado en cuenta para Las estrellas bailan en Hoy. Entonces se me ocurrió hacer un casting al aire para ver quién tenía el nivel y lo hacía bien. Al final fueron elegidos cuatro participantes: Moisés Peñaloza, Romina Marcos, Silverio Rocchi y Pía Sanz; dos de ellos obtuvieron la mayor cantidad de votos por parte del público, y los otros dos contaron con la aprobación del jurado.

¿Quiénes son las estrellas que van a encender la pista en esta temporada? Tenemos a mis divertidos: Yurem y Mariazel; también estará una pareja de guapos integrada por Agustín Arana e Ivonne Montero; se suman unos comediantes maravillosos: La Chupitos y El Indio Brayan. Para darle el sabor cubano al programa contaremos con Francisco Gattorno y Raquel Bigorra; además, Eduardo Rodríguez hará mancuerna con Vanessa Arias, mientras que Bazooka Joe bailará con Fernanda López. De las telenovelas que vemos actualmente en pantalla participará Arantza Ruiz, quien interpreta a Mariluz en Vencer el p@sado, y hará equipo con El Potro. Pero eso no es todo, Gaby Carrillo se unirá a Alejandro Ávila. También tengo dos famosos más, se trata de Sugey Abrego, quien bailará con Silverio; y Josh Gutiérrez con Romina Marcos. Por último están Moisés Peñaloza y Pía Sanz.

Las Estrellas bailan en Hoy

¿Cuántas parejas bailarán cada día? Al principio habrá días en los que bailen tres, porque son muchos competidores.

¿Habrá una dinámica distinta a la que vimos en la primera edición del reality? Va a haber algunos cambios; los viernes tendremos duelos, entonces una pareja se salva y otra debe abandonar la competencia.

¿Cuántas semanas serán de competencia? La vez pasada eran seis, y ya ven que terminamos haciendo 10. Pero ahora tenemos planificadas, desde el comienzo, que sean las mismas semanas de la anterior temporada.

¿Contarán con los mismos coreógrafos? Serán los mismos: Memo, Luis Roberto y Jenny.

¿Hubo muchos famosos que te contactaron para que los incluyeras en el proyecto? Hubo de todo, hay gente que sí nos buscó, como en el caso de Gaby Carrillo y otros dos famosos más que nos contactaron. Pero también fue complicado buscar a otras estrellas, porque les da mucho temor bailar en televisión, lo ven difícil, pero al final no sólo se trata de baile.

¿Cómo logras convencerlos para que acepten la propuesta? Yo nunca había hecho un reality de baile, entonces, cuando contacté a mis famosos, la verdad es que hasta les mentí un poco porque les decía que era superligero, que sólo debían venir una hora a ensayar (risas). Pero esta vez, como ya sé de qué se trata, les hablé con sinceridad y les dije que la competencia era complicada, porque el resultado dependía de ellos. Les di el ejemplo de la temporada pasada, en la que creo que todos salieron ganando, y eso es lo más importante. Además, hacemos una familia, nos divertimos mucho, y si ahorita no están en ningún proyecto, pues que se vengan a pasarla bien. Para muchos, la temporada anterior fue una forma de regresar a la pantalla, como sucedió con Michelle Vieth… Sí, y hasta saltó a las telenovelas nuevamente. Y para Carlos Bonavides fue regresar a los espectáculos, comenzó a dar show otra vez en algunos lugares. Finalmente, todos se exponen y tienen la oportunidad de estar en televisión, justamente en la revista matutina más importante de Latinoamérica.

¿Esta vez también habrá polémica? Yo creo que la polémica surge por sí sola, se va dando todos los días. A veces, hasta de alguien que ni pensabas surge. O sea, obviamente Laura Bozzo es polémica por naturaleza, pero había otros personajes que dieron sorpresa con la controversia que armaron en el programa.

